С заместителем министра торговли Китая, который работал в первый президентский срок Трампа.

Как ожидается, одним из «прощальных подарков» команды президента США Джозефа Байдена (Joseph Biden) станет усиление торговых ограничений против Китая, которое будет узаконено на этой неделе. В свете возможного введения новых санкций, как сообщает South China Morning Post, в Китае произошла встреча исполнительного вице-президента по мировым операциям NVIDIA Джея Пури (Jay Puri) и заместителя министра торговли КНР Ван Шоувэня (Wang Shouwen), который в бытность Дональда Трампа (Donald Trump) президентом США в первый раз был одним из ключевых переговорщиков в условиях «торговой войны» двух стран.

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На встрече с представителем NVIDIA китайский чиновник заверил его в готовности властей страны предоставлять зарубежным компаниям более широкие возможности и сгладить все те неровности, которые мешают восстановлению торгово-экономических связей с США на прежнем уровне. Правительство Китая готово прислушиваться к пожеланиям NVIDIA в части улучшения условий для ведения бизнеса в стране.

В свою очередь, представитель NVIDIA назвал Китай важным для компании рынком, подчеркнув готовность и дальше обеспечивать местных клиентов качественной продукцией и эффективными услугами, а также участвовать в развитии национальной цифровой экономики. Хотя предстоящее расширение санкций США против Китая пока не подтверждено официально, власти Поднебесной уже выразили готовность защищать интересы национальной экономики и бизнеса. В субботу основатель NVIDIA Дженсен Хуан (Jensen Huang) во время своего выступления в Гонконге заявил, что компания сохранит своё присутствие на китайском рынке даже в условиях растущих геополитических противоречий. Попутно он отметил успехи китайских компаний в развитии медицины и робототехники с помощью технологий искусственного интеллекта, помимо прочих отраслей. Заместитель министра торговли КНР заявил, что власти страны рассчитывают на формирование «положительного диалога» с новой американской администрацией.