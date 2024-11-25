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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
Nvidia действительно готовит RTX 5090D для китайского рынка
Инсайдеры всё «слили».

Известный инсайдер MEGAsizeGPU опубликовал в X изображение предполагаемой упаковки видеокарты Nvidia GeForce RTX 5090D, предназначенной для китайского рынка. Судя по всему, RTX 5090D («D», предположительно, означает «Dragon») может поступить в продажу одновременно с глобальной версией уже в январе.

Дизайн логотипа на коробке практически не изменился и выполнен в шрифте «Nvidia Sans Nala», представленном в серии RTX 40. Поскольку у RTX 4090D не было версии Founders Edition, можно предположить, что и у RTX 5090D её не будет.

RTX 4090D, выпущенная в декабре прошлого года, спустя более года после анонса RTX 4090, была создана специально для китайских пользователей в соответствии с торговой политикой США, запрещающей Nvidia экспорт более быстрой RTX 4090. В RTX 4090D использовался урезанный чип AD102, изначально не поддерживающий разгон, однако некоторые производители нашли обходные пути. Недавно стало известно, что китайские облачные провайдеры используют модифицированные RTX 4090D с удвоенным объемом видеопамяти — 48 ГБ — для задач, связанных с искусственным интеллектом.

Технические характеристики RTX 5090D пока неизвестны. Согласно утечкам, чип GB202 площадью 744 мм² в RTX 5090 имеет 170 активных SM. Если предположить, что разница в количестве SM между RTX 4090 и 4090D составит те же 10%, то RTX 5090D будет иметь около 150 SM или 19 200 ядер CUDA. Это на 78% больше, чем у RTX 5080, которая, по слухам, получит всего 84 SM (10 752 ядра CUDA). Однако эта информация пока не подтверждена.

Ожидается, что Дженсен Хуанг представит линейку видеокарт RTX 50 «Blackwell» на выставке CES 2025. По слухам, флагманские модели, включая RTX 5090 и RTX 5080, выйдут в январе, а RTX 5070 среднего уровня — позже. Релиз RTX 5060 запланирован на апрель.

#nvidia #видеокарты #rtx 5090d
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NVIDIA до конца февраля 2025 года представит сразу четыре видеокарты: RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti и RTX 5070
Площадь кристалла GeForce RTX 5090 на 22% больше, чем у RTX 4090
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