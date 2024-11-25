Всё это — на базе архитектуры RISC-V.

Стартап Ubitium, работающий с архитектурой RISC-V, объявил о разработке универсального процессора, способного выполнять функции центрального процессора, графического процессора, цифрового сигнального процессора и программируемой логической интегральной схемы (FPGA). Компания заявляет о создании «универсальной микроархитектуры», не зависящей от типа рабочей нагрузки.

По словам генерального директора Ubitium Хён Шин Чо, универсальный процессор — это не просто улучшение, а смена парадигмы, архитектура, отвечающая требованиям эпохи искусственного интеллекта. В отличие от AMD MI300A или Nvidia Grace-Hopper Superchip, объединяющих отдельные чипы CPU и GPU в одном корпусе, разработка Ubitium предполагает повторное использование всех транзисторов для любых задач без «специализированных ядер», характерных для CPU и GPU.

Концептуально процессор Ubitium напоминает FPGA, который перепрограммировали для изменения функциональности. Однако, в отличие от FPGA, которые часто уступают специализированным чипам в производительности, эффективности и стоимости, универсальный процессор, по заверениям Ubitium, будет меньше, энергоэффективнее и значительно дешевле.

Над проектом работают опытные специалисты, ранее работавшие в Intel, Nvidia, Texas Instruments, а также в небольших компаниях, таких как PACT XPP Technologies. Интересно, что PACT, специализирующаяся на FPGA и параллельных вычислениях, участвовала в нескольких патентных спорах с Intel (дважды) и Xilinx (теперь частью AMD). Несмотря на наличие квалифицированной команды, Ubitium пока не располагает большим финансированием. На данный момент компания привлекла $3,7 млн, которые будут направлены на разработку прототипов и комплектов для разработчиков.

Запуск универсального процессора запланирован на 2026 год, хотя эта дата может быть скорее желаемой, чем окончательной. Процессор основан на архитектуре RISC-V, традиционно используемой для CPU.