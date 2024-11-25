Он ещё и стильный, но это привычно для Noctua.

Компания Seasonic, известный производитель блоков питания, в сотрудничестве со специалистами по охлаждению Noctua представила флагманский блок питания Prime TX-1600 Noctua Edition. Новинка, анонсированная на Computex ранее в этом году, сочетает высокую производительность с бесшумной работой и уже доступна для покупки.

Блок питания Prime TX-1600 Noctua Edition — это модифицированная версия оригинального Prime TX-1600, оснащённая системой охлаждения от Noctua. Вместо стандартного 135-миллиметрового вентилятора Hong Hua установлен 120-миллиметровый NF-A12x25 от Noctua, способный вращаться со скоростью до 2000 об/мин и снижающий шум до 10 дБ(А). Полупассивное управление вентилятором сохранено: при нагрузке ниже 50% и температуре до 25°C вентилятор не работает.

Новинка соответствует стандартам ATX 3.1 и PCIe 5.1, а также оснащена разъемами 12V-2x6 для поддержки видеокарт Nvidia GeForce RTX 40-й серии, снижая риск перегрева разъёмов. Мощности Prime TX-1600 Noctua Edition, вероятно, хватит и для грядущей серии Nvidia RTX 50.

Блок питания полностью модульный и комплектуется плетеными кабелями в стиле Noctua, что минимизирует путаницу проводов. Дизайн, однако, может показаться спорным. Устройство сертифицировано по стандартам 80 Plus Titanium и Cybenetics Titanium за эффективность, а также Cybenetics Lambda A за низкий уровень шума. Благодаря опыту Noctua в области охлаждения, блок питания получил коричневую решетку вентилятора, оптимизирующую воздушный поток и не слишком выделяющуюся в большинстве корпусов ПК.

Рекомендованная розничная цена, по данным Noctua, составляет $569 или €499.