Потому что смогли.

Создатели платы Nova на базе Raspberry Pi RP2040 продемонстрировали работу классической игры «Змейка» на светодиодной матрице устройства. Проект, ранее представленный на Kickstarter, успешно собрал необходимое финансирование.

Игра выглядит как оригинальная «Змейка», но вместо пикселей используются светодиоды, меняющие цвет. Управление осуществляется с помощью кнопок. Когда змейка съедает «еду» (красный светодиод), её хвост удлиняется на один зеленый светодиод. Игра заканчивается, если змейка врежется в свой хвост или край дисплея.

Плата Nova построена на микропроцессоре RP2040, все светодиоды матрицы адресуются индивидуально. Для игры требуется пять кнопок управления и кнопка сброса с внешними подтягивающими резисторами. Недавно плата была дополнена заземляющим контактом и выводом «LED OUT» для подключения адресных светодиодов.

Код игры, написанный на Arduino IDE с использованием библиотеки FastLED, является открытым. Инструкции и исходники доступны на странице проекта на Instructables. Заинтересованные могут поддержать проект на Kickstarter, но стоит помнить, что это не гарантирует получение устройства, а скорее является инвестицией.