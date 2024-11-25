Ждём анонса на CES 2025.

Флагманская видеокарта NVIDIA GeForce RTX 5090, основанная на архитектуре Blackwell, получит графический процессор GB202, производимый по 5-нм техпроцессу TSMC. Ожидается, что RTX 5090 значительно превзойдет RTX 4090 по производительности. Однако, как сообщает MEGAsizeGPU, GB202 будет отличаться внушительными размерами.

Площадь кристалла GB202 составит 744 мм² (24x31 мм) — это на 22% больше, чем у AD102, используемого в RTX 4090 (609 мм²). Размер упаковки также увеличится — с 51x51 мм (2601 мм²) у RTX 4090 до 63x65 мм (3528 мм²), что соответствует приросту на 35%.

Несмотря на большую площадь кристалла, GB202, благодаря 5-нм техпроцессу, может оказаться не столь прожорливым, как можно было бы ожидать. Для сравнения: площадь Turing TU102, дебютировавшего в RTX 20, составляла 754 мм². TU102 впервые представил технологии Tensor и RT-ядер в игровых GPU NVIDIA GeForce. С тех пор размеры флагманских чипов постепенно уменьшались.

RTX 5090 будет основана на печатной плате PG144/145-SKU30 с GPU GB202-300-A1. Из 192 SM-блоков активны будут 170, что соответствует 21760 вычислительным ядрам (вместо 24576). Сокращение — 11,4%, что немного больше, чем 11,1% у RTX 4090. Видеокарта получит 32 ГБ памяти GDDR7 с 512-битной шиной и частотой 28 Гбит/с, обеспечивая пропускную способность до 1792 ГБ/с.

Увеличенный кэш L3 и новые методы сжатия памяти также повысят производительность. TBP составит 600 Вт, но реальное энергопотребление в играх будет значительно ниже. Ожидается, что референсная версия RTX 5090 получит двухслотовую систему охлаждения. Презентация видеокарты запланирована на CES 2025.