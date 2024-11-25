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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В этом году рынок ноутбуков должен вырасти на 5,4% в штуках
Впервые после двухлетнего снижения.

По мнению аналитиков DigiTimes Research, по итогам текущего года во всём мире будет реализовано 175 млн ноутбуков, не считая модели с отстёгивающимся клавиатурным блоком, которые формально можно отнести к трансформируемым планшетам. Эта величина будет соответствовать росту объёмов поставок на 5,4% по сравнению с 2023 годом. Перед этим объёмы поставок ноутбуков сокращались два года подряд, во многом из-за запасов, созданных за годы пандемии.

Источник изображения: Samsung Electronics

Третий квартал текущего года показал рост объёмов реализации ноутбуков на 5,8%, но в четвёртом они должны снизиться на 3%. В прошлом квартале спрос двигался вверх за счёт игрового сегмента, нового семейства ПК с функцией локального ускорения вычислений в системах искусственного интеллекта, а также благодаря выходу на рынок новых моделей Apple MacBook. Фактически, даже в этом квартале последний фактор позволит Apple продемонстрировать рост объёмов реализации ноутбуков, хотя все прочие пять крупнейших поставщиков столкнутся со снижением. Локомотивом спроса для Apple в четвёртом квартале выступит новое поколение MacBook Pro.

#аналитика #ноутбуки #digitimes
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