По проторенной дорожке на пять лет.

В феврале этого года южнокорейский суд признал внука основателя Samsung Electronics Ли Чжэ Ёна (Lee Jae-yong) невиновным по делу о махинации с ценными бумагами во время сделки 2015 года, которая позволила ему укрепить собственное положение в компании, которую он после смерти своего отца возглавил. Наследнику пришлось отбыть 19 месяцев заключения по делу о даче взятки бывшему президенту страны, на свободу он вышел в 2021 году, а обвинения с него сняли только в 2022 году по решению нового президента Южной Кореи.

Источник изображения: Samsung Electronics

Как отмечает Reuters, прокуратура решила выразить несогласие с февральским оправдательным вердиктом суда, и на этой неделе начались слушания по апелляционной жалобе. Обвинение считает Ли Чжэ Ёна виновным в манипуляциях с ценными бумагами во время сделки между Samsung C&T и Cheil Industries в 2015 году. По мнению прокуратуры, Ли Чжэ Ён не только использовал махинации с ценными бумагами для достижения цели, но и пренебрегал при этом интересами миноритарных акционеров обеих компаний. Прокуратура требует от суда назначить главе Samsung наказание в виде пяти лет лишения свободы.