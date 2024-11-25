Ему предстоит налаживать бизнес с местными компаниями при Дональде Трампе.

В этом году генеральный директор Apple Тим Кук (Tim Cook) побывал в Китае с деловым визитом как минимум дважды, и агентство Bloomberg сообщает, что его третий визит в Поднебесную состоялся недавно. Помимо встречи с высокопоставленными китайскими чиновниками, программа поездки подразумевала участие в конференции для поставщиков комплектующих, от которых бизнес компании зависит в существенной степени.

Источник изображения: Apple

Китайский премьер Ли Цян (Li Qiang), как сообщает источник, должен встретиться в Китае с группой руководителей крупных иностранных компаний, поскольку бизнес-сообщество после победы на выборах в США Дональда Трампа (Donald Trump) активно обсуждает его обещания поднять таможенные тарифы на товары китайского производства.

Для Apple вопрос остаётся животрепещущим, поскольку компания не только производит в Китае силами Foxconn основную часть своих смартфонов, но и считает рынок Поднебесной крупнейшим после США. Во время своего визита в Пекин Тим Кук успел подчеркнуть в интервью местным СМИ, что компания высоко ценит работу китайских партнёров и считает их незаменимыми. Свой прошлый визит в КНР глава Apple осуществил в прошлом месяце, аналогичным образом подчеркнув важность местных цепочек поставок и производственной базы для бизнеса компании.