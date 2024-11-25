Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Власти ЕС и Китая могут договориться об условиях импорта электромобилей в Европу
На условиях минимально допустимых цен.

Как известно, с ноября в ЕС окончательно утверждены повышенные пошлины на ввоз электромобилей китайской сборки, которые по отдельным маркам могут достигать 45%. При этом переговорный процесс между властями ЕС и КНР не прекращается, и председатель комитета Еврокомиссии по торговле Бернд Ланге (Bernd Lange), как отмечает Reuters со ссылкой на его интервью немецким СМИ, рассчитывает на достижение взаимовыгодного для обеих сторон решения, позволяющего обходиться без регулирования при помощи тарифов.

Источник изображения: NIO

По словам европейского чиновника, стороны переговоров близки к заключению соглашения. По его мнению, китайские поставщики могут согласиться на регулирование европейского рынка при помощи минимально допустимых цен на свою продукцию. Такие правила игры позволят устранить перекос в себестоимости машин, собираемых в Европе и Китае соответственно. Напомним, что европейские и американские власти упрекают китайских оппонентов в чрезмерном субсидировании национального автопрома, которое снижает себестоимость электромобилей из Поднебесной до уровней, недостижимых европейскими или американскими автопроизводителями. Китайские производители доступность своих машин объясняют экономией на масштабах выпуска и постоянным совершенствованием процесса производства.

#китай #электромобили #евросоюз #импорт #заградительные пошлины
+
Написать комментарий (0)
СМИ: Трамп готов принять условия РФ по Украине в обмен на отказ от сотрудничества Москвы с Пекином
Министр обороны Германии: Россия за квартал производит больше оружия, чем весь ЕС за год
О новом пакете санкций против Китая власти США объявят на этой неделе
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

"МиГ-41, подвинься" - Китай представил космический истребитель 6-го поколения «Белый император»
55
Гиперзвуковая ракета, способная летать и плавать - Китай заявил о создании "двигателя мечты"
16
Почему Су-57 — лучший истребитель пятого поколения. Разбираем все преимущества самолёта
13
Почему Core i5-12490F — лучший процессор для сборки недорогого игрового ПК на конец 2024 года
39
Итоги гоночного уик-энда 23-24 ноября
1
Какие сложности ожидают украинское ПВО в перехвате "Орешника" и почему это не произойдёт
19
О S.T.A.L.K.E.R. 2 и чемоданах - как белорусские блогеры раскрывают мировой заговор
53
Немного о модах для STALKER 2
7
Сколько стоит сборка геймерского ПК для запуска игр в 2K@60 fps с прицелом на апгрейд в 2027 году
11
Есть ли смысл покупать видеокарты AMD осенью 2024г, и почему иногда у геймеров просто не выбора
10

Сейчас обсуждают

Евгений Ротов
10:59
ну так сказали уже что Люсия будет главной героиней, основой истории, не вижу ничего плохого играть за латиночку в Майами, тем-более если оно будет хорошо сделано, особенно будут кадры типо Йоси из 5 ...
Над GTA VI работает больше женщин, чем мужчин
iRome0
10:57
Ха! Вот это рагуля вскрылась DDDD Чё за нытьё про бедных мальчиков? А игра кстати не очень. Меня хватило на 15 минут.
О S.T.A.L.K.E.R. 2 и чемоданах - как белорусские блогеры раскрывают мировой заговор
iRome0
10:54
Гайд по меню плойки?! Ты серьёзно?!?
Тонкая настройка PlayStation 5 — лайфхаки для геймеров
Павел Хамлов
10:51
Алсо проверил на лайв сиди последней версии убунты. У меня Radeon VII и все нормально. С протоном даже в игры играть можно.
Почему AMD Radeon это худший выбор для Linux, или как пришло время переустанавливать линукс
Павел Хамлов
10:50
Каким же надо быть упоротым наркоманом что бы изначально работающее нормально превратить в фекалии? Нужно быть Чимбалом конечно же. Shadertoy нормально работает даже под macOS как в нативе так и через...
Почему AMD Radeon это худший выбор для Linux, или как пришло время переустанавливать линукс
Alex TOPMAN
10:49
"Босс, простите! Я на релизе на золото отправил не тот билд." ©
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 выпустили патч первого дня весом 139 ГБ и сообщили точное время релиза
Юрий Филатов
10:47
Эм.. а как недосборщик мог неправильно установить процессор в рамку? Там либо ножки бы погнуло, либо рамка не закрылась бы Прогар то по нижней части. Причем прогар такой, как буд то там не хило искрил...
Сборщики компьютеров опубликовали фото сгоревших процессоров AMD Ryzen 7 9800X3D
lamalama
10:46
я думаю надо в органы сообщить в этом авторе, который ведёт пропаганду за вражескую сторону.
О S.T.A.L.K.E.R. 2 и чемоданах - как белорусские блогеры раскрывают мировой заговор
Евгений Петров
10:43
24.05.24
AMD считает, что геймеры перейдут с 7800X3D на новый 9800X3D ради «фактора разгона»
Алексей Головин
10:33
По официальным данным у орешника нет фугасного боеприпаса, так как в СССР баллистические ракеты как обычное оружие использовать не собрались. и пуляли учебной болванкой.
Какие сложности ожидают украинское ПВО в перехвате "Орешника" и почему это не произойдёт
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем