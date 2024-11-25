На условиях минимально допустимых цен.

Как известно, с ноября в ЕС окончательно утверждены повышенные пошлины на ввоз электромобилей китайской сборки, которые по отдельным маркам могут достигать 45%. При этом переговорный процесс между властями ЕС и КНР не прекращается, и председатель комитета Еврокомиссии по торговле Бернд Ланге (Bernd Lange), как отмечает Reuters со ссылкой на его интервью немецким СМИ, рассчитывает на достижение взаимовыгодного для обеих сторон решения, позволяющего обходиться без регулирования при помощи тарифов.

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По словам европейского чиновника, стороны переговоров близки к заключению соглашения. По его мнению, китайские поставщики могут согласиться на регулирование европейского рынка при помощи минимально допустимых цен на свою продукцию. Такие правила игры позволят устранить перекос в себестоимости машин, собираемых в Европе и Китае соответственно. Напомним, что европейские и американские власти упрекают китайских оппонентов в чрезмерном субсидировании национального автопрома, которое снижает себестоимость электромобилей из Поднебесной до уровней, недостижимых европейскими или американскими автопроизводителями. Китайские производители доступность своих машин объясняют экономией на масштабах выпуска и постоянным совершенствованием процесса производства.