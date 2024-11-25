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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Intel попытается сэкономить на недвижимости, сдав в аренду часть своих зданий
Возможно, остряки из штата компании назовут этот период «великим подселением».

Меры Intel по экономии средств не ограничиваются сокращением персонала и отказом от строительства части новых предприятий. Как сообщает Oregon Live, корпорация готова найти покупателей или арендаторов на часть своей недвижимости. Размещение существующих сотрудников предлагается оптимизировать, укрупнив офисы и избавившись от обособленных удалённых подразделений меньшей площади. В частности, в Орегоне Intel готова освободить один из четырёх занимаемых кампусов, чтобы либо продать его, либо найти арендаторов.

Источник изображения: Intel

В Калифорнии Intel замахивается даже на оптимизацию размещения сотрудников в своей штаб-квартире в Санта-Кларе, а участок земли площадью 61 га в Фолсоме вообще собирается продать. Не вдаваясь в подробности своих планов, представители Intel пояснили, что новая стратегия подразумевает укрупнение офисов и уплотнение размещения персонала с последующей сдачей в аренду освободившихся площадей.

В Калифорнии в окрестностях Сакраменто у Intel имеется комплекс зданий, в котором размещаются около 5000 сотрудников. Она не собирается полностью от него избавляться, но перегруппирует персонал таким образом, чтобы высвободить часть площади и найти ей более выгодное применение.

#intel #сша #калифорния #реструктуризация #орегон
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