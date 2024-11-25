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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Власти США хотят урезать сумму субсидий, предоставляемых Intel по «Закону о чипах»
Компания не справляется.

Администрация Байдена вынуждена торопиться с реализацией запланированных инициатив в связи с предстоящей передачей власти в США Дональду Трампу (Donald Trump), поэтому потенциальные получатели субсидий по «Закону о чипах» начинают один за другим сообщать об утверждении сумм, которые им причитаются. Как отметило на днях издание The New York Times, власти США задумались о снижении величины субсидий для Intel с $8,5 млрд до менее чем $8 млрд.

Источник изображения: Intel

Чтобы получить такие субсидии, производители чипов должны были подтвердить свою готовность построить новые предприятия в срок и привлечь к их продукции клиентов, но у Intel с этим возникли проблемы. Крупных заказчиков на контрактном направлении у неё особо и не появилось, а строительство двух новых предприятий в Огайо она решила завершить не в конце 2025 года, а ближе к концу десятилетия. Кроме того, власти США учли тот аспект, что Intel отдельно уже обещаны $3 млрд на организацию производства чипов для оборонных заказчиков. Следовательно, сумму основной субсидии на развитие проектов гражданского назначения можно немного уменьшить. В любом случае, вместе с $11 млрд льготных кредитов Intel по-прежнему остаётся одним из крупнейших получателей субсидий по «Закону о чипах». Правда, TSMC её уже опередила, поскольку ей власти США решили выделить $6,6 млрд и уже утвердили данную сумму своим недавним решением.

#intel #сша #субсидии #закон о чипах
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