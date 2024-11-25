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Новости Hardware Игнатий Колыско
NVIDIA до конца февраля 2025 года представит сразу четыре видеокарты: RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti и RTX 5070
Никаких «разрывов» по анонсам, так сказать.

По данным Benchlife, компания NVIDIA планирует выпустить четыре новые видеокарты серии RTX 50 уже в первом квартале 2025 года. Флагманские модели, RTX 5090 и RTX 5080, скорее всего, будут представлены на выставке CES 2025. RTX 5070 Ti и RTX 5070, по данным источника, появятся месяцем позже, в феврале.

Ранее предполагалось, что в первом квартале 2025 года выйдет только RTX 5070. Однако новые данные свидетельствуют о том, что NVIDIA намерена выпустить сразу четыре видеокарты нового поколения в течение трех месяцев. Релиз RTX 5060 Ti и RTX 5060, относящихся к более доступному сегменту, ожидается в мае 2025 года, но эта информация пока не имеет официального подтверждения.

RTX 5070 Ti, третья по производительности видеокарта в новой линейке, будет оснащена 8960 ядрами CUDA, 16 ГБ памяти GDDR7 и будет иметь TDP 300 Вт (по другим данным, до 350 Вт). RTX 5070 получит 6400 ядер CUDA, 12 ГБ памяти GDDR7 и TDP 250 Вт. Характеристики RTX 5060 Ti и RTX 5060 пока остаются неизвестными.

Анонс флагманских моделей обычно проливает свет и на планы компании относительно более доступных видеокарт. Поэтому презентация RTX 5090 и RTX 5080 на CES 2025 может содержать дополнительную информацию о характеристиках и сроках выпуска всей линейки RTX 50.

#nvidia #видеокарты #rtx 5090 #rtx 5080 #rtx 5070 #rtx 5070 ti
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