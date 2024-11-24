Ожидаемый TDP — 350 Вт.

В базе данных компании NBD.ltd, занимающейся доставкой электроники, обнаружены упоминания о новых процессорах AMD Threadripper «Shimada Peak» на архитектуре Zen 5. Среди них – флагманская 96-ядерная модель и 16-ядерный вариант, предположительно, начального уровня.

AMD пока официально не представила процессоры серий Threadripper и Threadripper Pro на базе Zen 5, но вот другие линейки — такие как настольные Ryzen 9000 (Granite Ridge), мобильные Strix Point и серверные EPYC — уже вышли на рынок. Ожидается, что новые Threadripper для сокета SP6 появятся в продаже в 2025 году, но точная дата запуска и подробные характеристики производитель пока не спешит обнародовать.

Утечка информации произошла благодаря инсайдеру @Olrak29_, опубликовавшему фрагмент журнала отгрузки NBD, где упоминаются два процессора Threadripper 9000: 96-ядерный и 16-ядерный. Причём, само название «Shimada Peak» в документах отсутствует, но эксперты убеждены, что речь идёт именно об этих чипах, информация о которых появлялась ранее.

16-ядерный Threadripper 9000, по предварительным данным, будет иметь конфигурацию 16 ядер/32 потока с двумя 8-ядерными кристаллами CCD. Флагманская 96-ядерная модель получит 12 CCD и конфигурацию 96 ядер/192 потока. Каждый CCD будет оснащён 32 МБ кэша третьего уровня, что в сумме даст 384 МБ для 96-ядерного процессора.

По предварительным данным, характеристики новинок будут близки к Threadripper PRO 7995WX: TDP 350 Вт, 128 линий PCI-E и поддержка тех же чипсетов TRX50 и WRX90 (для Threadripper и Threadripper Pro соответственно). Главное отличие – новая архитектура Zen 5 и более современный техпроцесс. Кроме того, AMD может использовать технологию 3D V-Cache в новых Threadripper, что сделает их еще более привлекательными для энтузиастов.

16-ядерная модель упоминается в утечках впервые. Ожидается, что линейка Threadripper 9000 будет включать и другие варианты, например, с 24, 32 и 64 ядрами.