У большинства ноутбуков с памятью LPDDR апгрейд был невозможен.

Lenovo совершила прорыв в сфере оперативной памяти для ноутбуков. Новое поколение ThinkPad P1 Gen 7 оснащено революционными модулями LPCAMM2, обеспечивающими не только повышенную производительность, но и возможность апгрейда, ранее недоступную для большинства ноутбуков с памятью LPDDR. Насколько значительным оказался этот шаг вперед, демонстрирует сравнение с ThinkPad P1 Gen 6.

JEDEC-совместимый стандарт LPCAMM2, поддержанный такими гигантами, как Samsung, Micron и GEIL, предлагает ряд преимуществ: высокую скорость передачи данных (до 8533 MT/s), миниатюрные размеры, сниженное энергопотребление (на 60% меньше, чем у SODIMM) и, как следствие, более эффективное охлаждение. Ожидается, что LPCAMM2 станет новым стандартом для высокопроизводительных ноутбуков и рабочих станций, а также найдет применение в некоторых нишевых сегментах рынка настольных ПК.

В ThinkPad P1 Gen 7 модули LPCAMM2 устанавливаются в слоты, аналогичные M.2, и крепятся тремя винтами. Замена памяти становится простой процедурой, доступной любому пользователю, владеющему отверткой. Это резко контрастирует с ThinkPad P1 Gen 6, где использовалась распаянная на плате память SODIMM DDR5 с эффективной частотой, ограниченной 5200 MT/s. В Gen 7 скорость работы памяти достигает впечатляющих 7500 MT/s благодаря использованию LPDDR5X в формате LPCAMM2.

Конечно, инновации не обходятся без «подводных камней». Стоимость модулей LPCAMM2 пока остается довольно высокой: 16 ГБ LPCAMM2 могут обойтись покупателю в сумму, сопоставимую со стоимостью 32 ГБ LPDDR5X. Однако преимущества сменной высокоскоростной памяти, открывающие новые возможности для апгрейда, для многих перевесят этот недостаток. В перспективе, по мере распространения стандарта, цена LPCAMM2 должна снизиться.

Видеоролик на Bilibili наглядно демонстрирует процесс замены памяти в ThinkPad P1 Gen 7 и подтверждает простоту этой операции. Преимущества LPCAMM2 очевидны: более высокая производительность, возможность апгрейда, повышенная энергоэффективность.