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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
AMD выпустит Ryzen 9 9950X3D и 9900X3D с 3D V-Cache в январе 2025 года
В этом поколении «красные» выступают достойно, надо признать.

AMD готовится представить два новых процессора для энтузиастов — 16-ядерный Ryzen 9 9950X3D и 12-ядерный Ryzen 9 9900X3D. Оба чипа, основанные на архитектуре Zen 5 и оснащённые технологией 3D V-Cache второго поколения, планируется анонсировать на выставке CES 2025, а в продажу они поступят в конце января.

Успех Ryzen 7 9800X3D, ставшего лидером продаж у многих ритейлеров, подтолкнул AMD к расширению линейки high-end процессоров с 3D V-Cache. Новинки Ryzen 9 9950X3D и Ryzen 9 9900X3D унаследуют ключевые особенности предшественника, включая увеличенный кэш третьего уровня и поддержку разгона.

16-ядерный Ryzen 9 9950X3D, как ожидается, сохранит конфигурацию с одним кристаллом CCD и общим объёмом кэша третьего уровня 128 МБ (64 МБ стандартного кэша + 64 МБ 3D V-Cache). Вместе с 16 МБ кэша второго уровня, общий объем кэш-памяти составит внушительные 144 МБ. 12-ядерный Ryzen 9 9900X3D будет иметь аналогичную конструкцию с одним CCD, но с 12 МБ кэша L2, что в сумме даст 140 МБ кэш-памяти.

Технические характеристики, такие как тактовая частота и TDP, пока не раскрываются. Учитывая, что Ryzen 7 9800X3D имеет TDP 120 Вт (выше, чем 65/105 Вт у Ryzen 7 9700X), можно предположить, что новые процессоры будут иметь аналогичный или даже более высокий (до 170 Вт) уровень энергопотребления.

Однако, как показывает практика, TDP не является критическим параметром для процессоров с 3D V-Cache. Они демонстрируют высокую энергоэффективность в играх, а запас по TDP может быть использован для повышения производительности в многопоточных задачах или для разгона. Технология 3D V-Cache — это как «турбонаддув» для процессора, обеспечивающий взрывной прирост производительности в играх без значительного увеличения энергопотребления.

#amd #процессоры #ryzen 9 9950x3d #3d v cache #ryzen 9 9900x3d
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