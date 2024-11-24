Причём одна из них готова купить её целиком, но не располагает достаточными средствами.

Руководство Intel, признав наличие проблем с финансированием текущей деятельности компании, летом этого года заговорило о реструктуризации, одним из пунктов которой могла бы стать продажа части акций дочерней компании Altera, которая разрабатывает программируемые матрицы. Как на днях сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники, расположенная в штате Орегон компания Lattice Semiconductor рассматривает возможность покупки всех активов Altera, а не их части, как это было бы удобно Intel.

Источник изображения: Intel

Одновременно интерес к инвестициям в капитал Altera проявляют компании Francisco Partners, Bain Capital и Silver Lake Management. Помимо институциональных инвесторов, вложиться в Altera готовы и стратегические. В последнем случае имеются в виду компании, специализирующиеся на производстве полупроводниковой продукции. Рассматривать предложения инвесторов Intel готова до конца следующей недели.

Непосредственно для Lattice Semiconductor задача полного выкупа Altera может оказаться крайне сложной, поскольку её капитализация оценивается в $7,48 млрд, а Intel в 2015 году заплатила за активы Altera примерно $17 млрд, и вряд ли захочет продешевить с нынешней сделкой. Впрочем, альтернативные варианты типа продажи части акций Altera институциональным инвесторам также не позволяют Intel рассчитывать на справедливую стоимость активов дочерней компании — потенциальные участники сделки не готовы тратить более $3 млрд в совокупности. Продав часть акций Altera, материнская компания в дальнейшем хотела бы вывести её на IPO. Пока отступать от этого плана Intel не намерена.