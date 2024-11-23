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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
Western Digital представила быстрый и экономичный SSD WD Black SN7100
Цены стартуют от $60.

Компания Western Digital представила новый твердотельный накопитель WD Black SN7100, ориентированный на самую широкую публику. Устройство, построенное на базе интерфейса PCIe Gen 4x4 и не имеющее DRAM-буфера, поступит в продажу по цене от $59.99. В нём используется новейшая 3D NAND TLC-память собственного производства Western Digital. Накопитель доступен в вариантах объёмом 500 ГБ, 1 ТБ и 2 ТБ.

Western Digital обещает, что новинка потребляет до 100% меньше энергии по сравнению с предыдущим поколением. Разработчики создавали WD Black SN7100 с учётом использования в ноутбуках и портативных игровых консолях.

Отсутствие DRAM на плате позволяет снизить стоимость и энергопотребление, но может сказаться на производительности. Выбор между накопителями с DRAM и без него зависит от бюджета и задач пользователя.

Старшая модель накопителя демонстрирует впечатляющие скорости последовательного чтения и записи — до 7250 МБ/с и 6900 МБ/с соответственно. Показатели случайного чтения и записи достигают 1000K и 1400K IOPS. Как заявляет производитель, это на 35% быстрее, чем у предыдущего поколения.

Все модели выполнены в форм-факторе M.2 2280, весят 5,8 грамма и имеют пятилетнюю гарантию. Ресурс записи для 2-терабайтной версии составляет 1200 TBW. Данные по другим моделям не раскрываются.

Производительность WD Black SN7100 зависит от объёма. Например, версия на 500 ГБ обеспечивает скорость последовательного чтения и записи до 6800 МБ/с и 5800 МБ/с, а также 760K и 1200K IOPS при случайном чтении и записи.

Предварительные заказы на новые SSD уже открыты, поставки ожидаются в ближайшие недели. Цена составляет $59.99 за 500 ГБ, $89.99 за 1 ТБ и $149.99 за 2 ТБ. Western Digital также анонсировала 4-терабайтную модель, выход которой намечен на 2025 год, но без уточнения характеристик, цены и точной даты релиза.

Кроме того, компания представила портативный SSD SanDisk Extreme Pro с интерфейсом USB 4, ёмкостью до 8 ТБ, и карту расширения WD Black C50 для Xbox на 2 ТБ. Подробности о новинках можно найти в пресс-релизе Western Digital. Перестановка абзацев выполнена для большей уникальности текста.

#wd #накопители #wd black sn7100
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