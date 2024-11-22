Скорость чтения — до 10 000 МБ/с.

T-Force, игровой бренд TeamGroup, анонсировал твердотельный накопитель T-Force GA Pro PCIe 5.0, который пополнил собой линейку Gen5 G-Series. Несмотря на то, что скорость чтения новинки достигает 10 000 МБ/с благодаря интерфейсу Gen5 x4, она уступает некоторым уже доступным на рынке PCIe SSD от конкурентов. Однако GA Pro ориентирован на более бюджетный сегмент.

Для обеспечения надёжной работы накопитель оснащён технологией 4K LDPC, снижающей количество ошибок данных, и функцией усовершенствованной изоляции безопасности. Встроенное ПО S.M.A.R.T. позволяет отслеживать состояние накопителя в режиме реального времени.

SSD оснащён многоядерным контроллером InnoGrit IG5666 с функцией динамической регулировки производительности в зависимости от температуры. TeamGroup заявляет, что запатентованный графеновый радиатор обеспечивает превосходное охлаждение для геймеров и пользователей, работающих с ресурсоёмкими приложениями.

T-Force GA Pro поддерживает стандарт NVMe 2.0 и будет доступен в вариантах ёмкостью 1 ТБ и 2 ТБ.