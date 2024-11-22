Но на территории Китая для реализации на местном рынке.

В условиях усиления противостояния Китая и союзников США тем удивительнее читать на страницах ресурса South China Morning Post новость о намерениях европейской компании STMicroelectronics наладить выпуск чипов по зрелым технологиям для своих нужд на мощностях китайской Hua Hong Semiconductor, которая является вторым по величине в Китае контрактным производителем чипов.

Источник изображения: STMicroelectronics

Китайский подрядчик будет поставлять для нужд STMicroelectronics 40-нм микроконтроллеры промышленного назначения. Сотрудничество начнётся со следующего года. Впрочем, эта продукция будет реализована на китайском рынке, так что угрозы нарушения цепочки поставок в глобальном масштабе из-за вероятных санкций Запада после Китая не возникнет. Китайский автомобильный рынок является крупнейшим в мире, так что присутствие на нём с локализованной продукцией для STMicroelectronics имеет большое значение. По меркам Hua Hong Semiconductor 40-нм техпроцесс является достаточно продвинутым, поскольку компания его только начала осваивать.