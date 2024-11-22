Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Декабрьское IPO довольно скромно оценило активы Kioxia
В два с лишним раза дешевле уровня 2018 года.

Слухи о намерениях японского производителя твердотельной памяти Kioxia выйти на IPO в декабре текущего года должны подтвердиться, поскольку агентство Bloomberg сообщило о получении японским министерством финансов соответствующей официальной заявки от будущего эмитента. Первичное размещение акций Kioxia состоится на Токийской фондовой бирже 18 декабря, компания рассчитывает выручить по 1390 иен с каждой.

Источник изображения: Kioxia

Первоначально Kioxia ожидает получить $646 млн, но если найдутся подписчики на дополнительное количество акций, компания их тоже реализует. Кроме того, около $179 млн компания выручит на выпуске новых акций. Bain и Toshiba от своих акций Kioxia в ходе сделки собираются избавиться. Для них она не будет выгодной, поскольку в 2018 году консорциум инвесторов выложил за активы бывшей Toshiba Memory Corporation примерно $12,9 млрд. Нынешние параметры IPO оценивают капитализацию третьего по величине производителя твердотельной памяти в мире в $4,85 млрд.

#япония #акции #kioxia #ipo #капитализация
+
Написать комментарий (0)
Капитализация ByteDance выросла до рекордных $300 млрд
Kioxia собирается выйти на японскую биржу в середине декабря
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl - неоправданные ожидания
91
Кому Россия продаёт истребитель пятого поколения Су-57
+
Если ли смысл в 2024 делать апгрейд ПК или покупать игровой компьютер с нуля
21
nVidia GeForce RTX 4060Ti 16Gb против nVidia GeForce RTX 2070 8Gb на 12-летнем ПК
47
"Последний день Земли", "Неспокойной ночи", "Одинокие волки": краткий обзор фильмов
+
Первый взгляд на игру Stalker 2: Heart of Chornobyl
57
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl плохо оптимизирована, выдавая 57 fps с GeForce RTX 4090 в 4К
61
Китай построил самый большой в мире военный корабль-беспилотник Jari-USV-A
3
О проблемах с жидким металлом на консолях PlayStation 5 FAT первой и второй ревизии
4
Почему Сталкер 2 не идеален, но в него стоит играть
47

Сейчас обсуждают

Мефодий
11:20
расписной лови
Почему БРСД – это самый опасный тип ракет, в особенности если это гиперзвуковой "Орешник"
Бахтиер Кудратуллаев
11:18
да чё вы придрались к сталкеру. норм игра гамать можно. что еще надо?
Почему Сталкер 2 не идеален, но в него стоит играть
Михаил Авраменко
11:16
Окраинские ВРУнишки испачкали штанишки 🙂
Верховная Рада Украины переносит сегодняшнее заседание из-за угрозы ракетного обстрела
Алексей Свинцов
11:15
Желудешник)))
Почему БРСД – это самый опасный тип ракет, в особенности если это гиперзвуковой "Орешник"
Евгений Королев
11:14
это твой обед? или ужин?
Почему БРСД – это самый опасный тип ракет, в особенности если это гиперзвуковой "Орешник"
KotSkripaley
11:14
Почему БРСД – это самый опасный тип ракет, в особенности если это гиперзвуковой "Орешник"
Сергей Владимирович
11:13
Бонус 10 000 PAWS по этой ссылке https://t.me/PAWSOG_bot/PAWS?startapp=kV6BK8Um
С момента запуска игра PAWS на базе Telegram привлекла более 30 миллионов пользователей
Terex VS
11:13
ага, ещё один мощный пузырь по распилу бабла..параллельно запущены проекты по космическим движкам, по рельсовым пушкам! Страна непуганных идиотов, как говорил Остап Бендер.
В России разрабатывают новый широкофюзеляжный самолет с двигателями ПД-35
Александр Олейников
11:13
Смотря какие настройки графики будут, на низких в районе 50-70 фпс будет и то не факт.игра хлам не оптимизированный
S.T.A.L.K.E.R. 2 проверили на минимально рекомендуемой GeForce GTX 1060 и получили стабильные 30 FPS
Мефодий
11:11
ему же хуже, прибыль теряет
Представители NVIDIA призвали геймеров готовится к дефициту видеокарт на Рождество и Новый год
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем