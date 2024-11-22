В два с лишним раза дешевле уровня 2018 года.

Слухи о намерениях японского производителя твердотельной памяти Kioxia выйти на IPO в декабре текущего года должны подтвердиться, поскольку агентство Bloomberg сообщило о получении японским министерством финансов соответствующей официальной заявки от будущего эмитента. Первичное размещение акций Kioxia состоится на Токийской фондовой бирже 18 декабря, компания рассчитывает выручить по 1390 иен с каждой.

Источник изображения: Kioxia

Первоначально Kioxia ожидает получить $646 млн, но если найдутся подписчики на дополнительное количество акций, компания их тоже реализует. Кроме того, около $179 млн компания выручит на выпуске новых акций. Bain и Toshiba от своих акций Kioxia в ходе сделки собираются избавиться. Для них она не будет выгодной, поскольку в 2018 году консорциум инвесторов выложил за активы бывшей Toshiba Memory Corporation примерно $12,9 млрд. Нынешние параметры IPO оценивают капитализацию третьего по величине производителя твердотельной памяти в мире в $4,85 млрд.