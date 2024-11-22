Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Xiaomi представит свой электрический кроссовер до конца марта
Он собирается составить конкуренцию Tesla Model Y.

Как отмечают знакомые с планами Xiaomi китайские СМИ, китайская компания собирается к февралю или марту представить свою вторую модель электромобиля, которой станет среднеразмерный кроссовер с рабочим обозначением MX11, призванный составить конкуренцию Tesla Model Y. С учётом ценовой политики соответствующего американского производителя в Китае, такая машина Xiaomi должна будет в базовом исполнении стоить чуть более $34 000.

Источник изображения: Weibo

С точки зрения экспансии производства электромобилей в целом Xiaomi серьёзно помогло бы завершение строительства второго предприятия в Пекине, которое позволит увеличить годовую программу выпуска в два раза до 300 000 машин. Оно будет построено не ранее июня 2025 года, а выдавать продукцию начнёт не ранее августа того же года. При этом возможности первого предприятия уже почти использованы на полную мощность. Оно способно выдавать по 150 000 машин в год, но за девять месяцев текущего года, начиная с марта, планирует выпустить 130 000 электромобилей SU7.

#электромобили #китайские производители #xiaomi su7 #электромобили xiaomi
Источник: cnevpost.com
+
Написать комментарий (0)
Попавшая под санкции Moore Threads считает, что в Китае удастся выпускать современные GPU
Мировая инфраструктура зарядных станций страдает от неравномерной концентрации
Британский автопроизводитель Jaguar продемонстрировал элементы нового фирменного стиля
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl - неоправданные ожидания
91
Кому Россия продаёт истребитель пятого поколения Су-57
+
Если ли смысл в 2024 делать апгрейд ПК или покупать игровой компьютер с нуля
21
nVidia GeForce RTX 4060Ti 16Gb против nVidia GeForce RTX 2070 8Gb на 12-летнем ПК
45
"Последний день Земли", "Неспокойной ночи", "Одинокие волки": краткий обзор фильмов
+
Первый взгляд на игру Stalker 2: Heart of Chornobyl
57
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl плохо оптимизирована, выдавая 57 fps с GeForce RTX 4090 в 4К
60
Китай построил самый большой в мире военный корабль-беспилотник Jari-USV-A
3
О проблемах с жидким металлом на консолях PlayStation 5 FAT первой и второй ревизии
3
О деградации Linux: Получены результаты тестирования Installer-SH v1.9 в Debian 7-12
24

Сейчас обсуждают

Дмитрий
09:48
Тот кто лучше проц для игр запилил тот и на коне. ну надо же в первый раз такое. фанаты в шоке. помню еще когда 5950 вышел он уже был лучше всех интелов. потом 5800х3д где то там 12-13 поколение к...
Процессор AMD Ryzen 7 9800X3D в Германии продается почти в 100 раз лучше, чем Core Ultra 200
AperDanCup
09:46
В метро аномалии были. Так что это просто метро
«Онлайн» шутера S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl в Steam перевалил за 100 тысяч спустя несколько часов после релиза
Дмитрий
09:45
там на стоковых настройках жестокое мыло. надо подстроить чутка резкость и размытие. но это не поможет от тумана дальше 100 метров белого.
Почему Сталкер 2 не идеален, но в него стоит играть
SeTi2019
09:44
Ты себе то бункер уже построил? Или ты думаешь будет "мы их бомбим, а они нас нет"
В ответ на удары ATACMS и Storm Shadow по России ВС РФ нанесли удар новейшей баллистической ракетой в неядерном исполнении по предприятию «Южмаш» — Путин
Дмитрий
09:43
Прочитал как "ноющие пылесосы" 😁
Mercedes-Benz сокращает расходы и меняет стратегию развития
Сергей Высоцкий
09:36
Херня а не статья. ))
ТОП-16 мифов о мониторах
Axel Maz
09:31
Мне тоже интересно, что это за модняцкая ИРП софтина?!)
Процессор AMD Ryzen 7 9800X3D в Германии продается почти в 100 раз лучше, чем Core Ultra 200
Сергей Высоцкий
09:31
Что именно ты настаиваешь под себя? Перечисли. Ни разу на этот вопрос не ответил мне линуксоид. ))
Впечатления от Linux Mint 21.1 на игровом компьютере - противоречивый конкурент Windows в 2023 году
DonCarleone
09:30
наложила кирпичей рада
Верховная Рада Украины переносит сегодняшнее заседание из-за угрозы ракетного обстрела
Сергей Высоцкий
09:29
#татышо? Вот пару недель назад ставил 11 LTSC. Когда все закончилось, то оказалось что стоят драйвера на материнку гигабайт в550 и видхуу 1060. Для материнки хотела винда даже утилиту поставить, но я ...
Впечатления от Linux Mint 21.1 на игровом компьютере - противоречивый конкурент Windows в 2023 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем