Он собирается составить конкуренцию Tesla Model Y.

Как отмечают знакомые с планами Xiaomi китайские СМИ, китайская компания собирается к февралю или марту представить свою вторую модель электромобиля, которой станет среднеразмерный кроссовер с рабочим обозначением MX11, призванный составить конкуренцию Tesla Model Y. С учётом ценовой политики соответствующего американского производителя в Китае, такая машина Xiaomi должна будет в базовом исполнении стоить чуть более $34 000.

Источник изображения: Weibo

С точки зрения экспансии производства электромобилей в целом Xiaomi серьёзно помогло бы завершение строительства второго предприятия в Пекине, которое позволит увеличить годовую программу выпуска в два раза до 300 000 машин. Оно будет построено не ранее июня 2025 года, а выдавать продукцию начнёт не ранее августа того же года. При этом возможности первого предприятия уже почти использованы на полную мощность. Оно способно выдавать по 150 000 машин в год, но за девять месяцев текущего года, начиная с марта, планирует выпустить 130 000 электромобилей SU7.