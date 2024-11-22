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Новости Hardware Алексей Сычёв
NVIDIA предупредила о дефиците игровых комплектующих в текущем квартале
Он должен завершиться уже в январе.

Во время выступления руководства NVIDIA на квартальной отчётной конференции прозвучали тревожные сигналы. Отметив наличие высокого спроса на игровые решения в третьем квартале, который увеличил выручку до $3,3 млрд, на 15% год к году и на 14% последовательно, руководство компании было вынуждено признать, что в четвёртом квартале на рынке игровых компонентов будет ощущаться дефицит её продукции.

Источник изображения: NVIDIA

По словам финансового директора Колетт Кресс (Colette Kress), неблагоприятная ситуация возникла из-за более быстрого опустошения складов готовой игровой продукции в третьем квартале, чем ожидалось. Восполнять их она постарается ударными темпами, но в четвёртом квартале дефицита игровых решений марки избежать не удастся. Зато уже в начале следующего календарного года NVIDIA надеется решить эту проблему. Прямого ответа на вопрос аналитика о взаимосвязи такого дефицита с концентрацией усилий NVIDIA по обслуживанию спроса на серверном направлении не последовало. С другой стороны, статистика заставляет задуматься: игровой сегмент в прошлом квартале формировал менее 10% выручки NVIDIA, поэтому легко предположить, что приоритеты у компании действительно изменились.

#nvidia #видеокарты #аналитика #финансы #дефицит
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