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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
ZTE представила флагманский смартфон Nubia Z70 Ultra с тонкими рамками экрана и Snapdragon 8 Elite за $635
И камера от Sony — она тут первоклассная.

ZTE представила Nubia Z70 Ultra — новый флагманский смартфон с передовыми характеристиками в узнаваемом дизайне. Преемник прошлогоднего Z60 Ultra получил ряд ключевых улучшений: новейший чипсет Snapdragon 8 Elite, более яркий экран и обновлённые камеры.

Z70 Ultra оснащён 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем производства BOE с частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 2000 нит. Разрешение немного увеличилось — до 2688x1216 пикселей. Отличительная черта экрана — рекордно тонкие рамки: всего 1,25 мм. Под дисплеем расположен оптический сканер отпечатков пальцев и 16-мегапиксельная фронтальная камера седьмого поколения с улучшенными алгоритмами для более чётких селфи. Плотность пикселей над сенсором фронтальной камеры увеличена до 430 ppi.

Главная особенность Z70 Ultra — 50-мегапиксельная камера на базе сенсора Sony IMX906 с оптикой 35 мм и переменной диафрагмой f/1.59 - f/4.0. Вспомогательные модули: 64-мегапиксельный перископический OV64B (70 мм экв., 2,7-кратный оптический зум) и 50-мегапиксельный сверхширокоугольный OV50D (13 мм экв., автофокус). Добавлена новая кнопка камеры: полунажатие для фокусировки, полное — для спуска затвора.

Смартфон работает на Nebula AIOS (Android 15) с расширенными функциями ИИ. Z70 Ultra защищён по стандарту IP69, поддерживает двустороннюю спутниковую связь и питается от кремний-углеродного аккумулятора на 6150 мА·ч с 80-ваттной быстрой зарядкой.

Nubia Z70 Ultra предлагается в чёрном, янтарном цветах и лимитированной версии Starry Night Blue, вдохновленной «Звёздной ночью» Ван Гога. Цена: от 4599 юаней ($635) за версию 12/256 ГБ до 6299 юаней ($870) за 24 ГБ/1 ТБ. В Китае открыт предзаказ, старт продаж — 25 ноября. Глобальный релиз — 26 ноября.

#смартфоны #zte #nubia z700 ultra
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