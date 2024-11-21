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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
Qualcomm готовит особую версию Snapdragon X для недорогих ультрабуков
Компания хочет потеснить Apple с её MacBook Air.

Qualcomm планирует отвоевать долю рынка у Apple в сегменте недорогих ноутбуков на базе ARM. Для этого компания готовит к выпуску новый чипсет Snapdragon X, который позволит создавать устройства стоимостью от $600. Ранее глава Qualcomm Кристиано Амон намекал на появление в следующем году ноутбуков на Windows со Snapdragon по цене от $700. Однако, как стало известно, компания готовит ещё более доступное решение.

Пока подробности о характеристиках нового Snapdragon X не раскрываются. Судя по слайду, опубликованному XDA, этот чипсет будет использоваться в ноутбуках стоимостью всего $600. Учитывая, что Qualcomm уже выпускает процессоры с 12, 10 и 8 ядрами, можно предположить, что новый Snapdragon X получит 6-ядерную конфигурацию для снижения стоимости. Возможно, он также будет оснащён тем же нейропроцессором (NPU), что и другие модели.

Долгое время сегмент недорогих ультрабуков (не путать с обычными ноутбуками!) был вотчиной Apple с её линейкой MacBook Air на собственных процессорах Apple Silicon. Главная задача для Qualcomm — убедить разработчиков портировать свои приложения на платформу Snapdragon, что давно не является проблемой для Apple по объективным причинам.

Конечно, 6-ядерный Snapdragon X вряд ли сможет сравниться по многоядерной производительности с топовыми решениями. Но если он покажет результаты, сопоставимые с Apple M1, у Qualcomm есть все шансы на успех. Стоит также учитывать, что партнёры Qualcomm, ориентирующиеся на ценовой сегмент $600, скорее всего, будут комплектовать ноутбуки 8 ГБ ОЗУ и 512 ГБ SSD. Если накопитель можно будет заменить, то 8 ГБ оперативной памяти, распаянной на материнской плате, может оказаться недостаточно для комфортной работы в Windows.

Qualcomm также работает над процессорами Oryon третьего поколения для новых Snapdragon X, которые ожидаются в 2025 году. Известно, что проект носит кодовое название «Project Glymur». По слухам, одна из версий получит 18-ядерный CPU с полной поддержкой DX12, включая аппаратное ускорение трассировки лучей.

#процессоры #qualcomm #ноутбуки #snapdragon x
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RXO
18:19
7900xtx тащит на уровне. Я доволен
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl плохо оптимизирована, выдавая 57 fps с GeForce RTX 4090 в 4К
Obscury
18:19
Да чушь это. У меня на 4090 в 4К DLAA + FG 80 выдает, иногда 70. Есть забагованные места с 40 (кат сцены почти все), но это исправят в ближайших патчах.
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl плохо оптимизирована, выдавая 57 fps с GeForce RTX 4090 в 4К
Мефодий
18:18
Так ты не Бухтиер?
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl плохо оптимизирована, выдавая 57 fps с GeForce RTX 4090 в 4К
Бахтиер Кудратуллаев
18:16
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl плохо оптимизирована, выдавая 57 fps с GeForce RTX 4090 в 4К
RXO
18:15
Даже по видосику видно скорость. Такое перехватить на подлете уже невозможно
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18:14
а под каким именем ты там зареган?
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl плохо оптимизирована, выдавая 57 fps с GeForce RTX 4090 в 4К
Бахтиер Кудратуллаев
18:14
там нет вирусов. уже 3 года онли откуда кач
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl плохо оптимизирована, выдавая 57 fps с GeForce RTX 4090 в 4К
DIP32
18:13
Разработчики внезапно для себя сделали свинорез. Ведь нпс на мове балакают))). И игрок теперь стреляет на звуки мовы.)))
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl плохо оптимизирована, выдавая 57 fps с GeForce RTX 4090 в 4К
Мефодий
18:12
так там одни вирусы, не боишься подцепить?
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl плохо оптимизирована, выдавая 57 fps с GeForce RTX 4090 в 4К
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