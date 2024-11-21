Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Выручку в Китае компания NVIDIA смогла нарастить более чем на треть в условиях санкций
И поставляет туда решения семейства Hopper.

Подготовленную часть выступления руководства NVIDIA на квартальной отчётной конференции излагала финансовый директор компании Колетт Кресс (Colette Kress), и упоминая о географическом распределении выручки, она упомянула, что в третьем квартале этому разработчику ускорителей вычислений удалось увеличить свою выручку в Китае за счёт поставок компонентов, разрешённых действующими правилами экспортного контроля. При взгляде на таблицу из формы 10-Q становится понятно, что в годовом сравнении выручка NVIDIA в Китае выросла сразу на 34% до $5,4 млрд, и для ситуации с усиливающимися санкциями США это неплохой показатель.

Источник изображения: NVIDIA

Доля Китая в общей квартальной выручке NVIDIA сократилась при этом за год с 22 до 15 %, и это в большей степени объясняется опережающими темпами роста совокупной выручки и поставок на прочих географических направлениях. В США, например, компания увеличила свою квартальную выручку в 2,34 раза. Финансовый директор NVIDIA отдельно подчеркнула, что последовательно выручка в Китае выросла за счёт поставок одобренных США ускорителей с архитектурой Hopper, которая без учёта недавнего выхода Blackwell остаётся самой актуальной в ассортименте предложений NVIDIA. Более того, руководство компании ожидает, что рынок ускорителей Китая продолжит оставаться очень конкурентным.

#nvidia #китай #санкции #hopper
Источник: seekingalpha.com
+
Написать комментарий (0)
NVIDIA всё же разочаровала инвесторов снижением темпов роста выручки
В этом квартале NVIDIA сможет продать больше ускорителей Blackwell, чем рассчитывала изначально
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl - неоправданные ожидания
29
"Unknown 9: Awakening": краткий обзор игры
1
Если ли смысл в 2024 делать апгрейд ПК или покупать игровой компьютер с нуля
18
Крылатая мини ракета Spear 3 впервые была запущена по цели с истребителя F-35
7
Тайные воины неба - обзор самых скрытных самолётов-разведчиков современности
3
Эксперты назвали 6 лучших SSD на рынке, подходящих для геймеров и установку в PlayStation 5
15
О несостоятельности репозиториев Linux: Тест Installer-SH v1.9 в Debian 9
26
Тест и обзор кулера Zalman CNPS14X Duo Black
11
Товарищ Жуков Клим Саныч - историк, критик, реконструктор и апологет коммунистической доктрины
124
Как правильный маркетинг помогает продавать провальные видеокарты NVIDIA и AMD
8

Сейчас обсуждают

KDebtor
12:27
Думал какой-то тест адекавтный, а тут зион, которому и 3060 будет заглаза )))
nVidia GeForce RTX 4060Ti 16Gb против nVidia GeForce RTX 2070 8Gb на 12-летнем ПК
Александр
12:26
Ну так сейчас, все те кто надеялся на чудо, установят, посмотрят и забудут.))
Играть в S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl из-за багов невозможно, но новинка уже на торрентах
Василий Федосов
12:25
Не оправдала ожидания? Ха-ха. Какие вы смешные. Пытаетесь оболгать чужой труд и чужой успех, а не получается)) Вот вам пруфы: 1) Сталкер 2 на первом месте по всему миру по продажам в Стиме; 2) В Китае...
S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl - неоправданные ожидания
Александр
12:24
Нахрена учить язык, которым пользуются практически в вымершей стране, про которую через 2-5 лет все забудут? Не говоря уже про то, что его хохлы то лет 10 как выучили и то потому что заставили.
Играть в S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl из-за багов невозможно, но новинка уже на торрентах
Алексей Марченков
12:23
Это вы роликов насмотрелись презентационных😁
NVIDIA DLSS 3 повышает производительность S.T.A.L.K.E.R. 2 на картах RTX 40 почти в 2,5 раза
Егор Зайцев
12:20
А зачем каклам виртуальная вселенная S. T. A. L. K. E. R., если их реальная вселенная в данный момент ни чуть не хуже, а может даже в плане творящейся вна оркаине жести так и превосходит игру
Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вызвал падение скорости интернета у провайдеров Украины
Подарочек
12:16
Вежливого Трусикера даже мать родная ненавидит, за то что он всю семью сдал в гестапо сбу.
Киргизия призывает своих граждан уехать из Украины
Ненавижу Трусикера
12:14
https://www.youtube.com/watch?v=uB4zwhvaKLE&ab_channel=Cinemacritik
Киргизия призывает своих граждан уехать из Украины
Фауст Гете
12:13
Скажи спасибо, что это полугавно доделала беседа и спецы из других вдух контор
PC Gamer протестировали производительность S.T.A.L.K.E.R. 2 — без DLSS, FSR или XeSS не обойтись
Мефодий
12:12
На мове, мужчина - чоловік. А женщина, не человек получается? Вот и подумай своим лупало, где фашисты с нациками живут.
Киргизия призывает своих граждан уехать из Украины
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем