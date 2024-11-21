И поставляет туда решения семейства Hopper.

Подготовленную часть выступления руководства NVIDIA на квартальной отчётной конференции излагала финансовый директор компании Колетт Кресс (Colette Kress), и упоминая о географическом распределении выручки, она упомянула, что в третьем квартале этому разработчику ускорителей вычислений удалось увеличить свою выручку в Китае за счёт поставок компонентов, разрешённых действующими правилами экспортного контроля. При взгляде на таблицу из формы 10-Q становится понятно, что в годовом сравнении выручка NVIDIA в Китае выросла сразу на 34% до $5,4 млрд, и для ситуации с усиливающимися санкциями США это неплохой показатель.

Источник изображения: NVIDIA

Доля Китая в общей квартальной выручке NVIDIA сократилась при этом за год с 22 до 15 %, и это в большей степени объясняется опережающими темпами роста совокупной выручки и поставок на прочих географических направлениях. В США, например, компания увеличила свою квартальную выручку в 2,34 раза. Финансовый директор NVIDIA отдельно подчеркнула, что последовательно выручка в Китае выросла за счёт поставок одобренных США ускорителей с архитектурой Hopper, которая без учёта недавнего выхода Blackwell остаётся самой актуальной в ассортименте предложений NVIDIA. Более того, руководство компании ожидает, что рынок ускорителей Китая продолжит оставаться очень конкурентным.