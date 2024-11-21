По так называемому «Закону о чипах».

Пока полномочия президента Джозефа Байдена (Joseph Biden) не истекли 20 января, действующее правительство США старается воплотить в жизнь намеченные ранее решения, и выделение средств по принятому в конце позапрошлого года «Закону о чипах» не является исключением. Недавно власти страны согласовали выделение TSMC субсидий в размере $6,6 млрд на строительство предприятий в Аризоне, а вчера агентство Reuters сообщило об утверждении помощи GlobalFoundries в размере $1,5 млрд. Предварительно данная сумма была согласована ещё в феврале, но утвердить её правительство США смогло только на этой неделе.

Источник изображения: GlobalFoundries

Власти штата Нью-Йорк предоставят GlobalFoundries на реализацию её локальных проектов ещё $550 млн. В целом же от компании требуется в течение последующих десяти лет потратить $13 млрд на модернизацию существующих предприятий в США и строительство нового, при условии наличия спроса на её услуги. Примечательно, что GlobalFoundries уже задействована в выполнении оборонных заказов, и субсидии ей выделяются без особых колебаний, хотя основная часть акций компании принадлежит арабским инвесторам.

Министерство торговли США недавно оштрафовало GlobalFoundries на $500 000 за поставки продукции находящейся под санкциями китайской компании SMIC. Американский поставщик утверждает, что не оформлял специальные экспортные лицензии США по недосмотру, без злого умысла. Власти США уже распределили предварительно около $36 млрд из $52,7 млрд субсидий, предназначенных для развития национальной полупроводниковой промышленности и сферы исследований.