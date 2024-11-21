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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Вопреки санкциям, Huawei начнёт поставлять новейшие ускорители Ascend 910C клиентам в следующем квартале
В каких количествах и насколько регулярно — другой вопрос.

Информационные агентства Reuters и Bloomberg предсказуемо неравнодушны к теме американских санкций в отношении китайской компании Huawei Technologies, и сегодня первое из них сообщило со ссылкой на собственные источники, что китайский гигант готов начать серийные поставки ускорителей Ascend 910C своим клиентам с первого квартала 2025 года. Как ожидается, чипы для них будет по своей 7-нм технологии выпускать китайская SMIC, пусть и с не самыми выгодными с экономической точки зрения параметрами.

Источник изображения: Huawei Technologies

Образцы этих чипов, как считается, Huawei предлагала клиентам с конца сентября, но в первом квартале следующего года уже сможет приступить к серийным поставкам. Насколько многочисленными они будут, угадать сложно, поскольку источники Reuters утверждают, будто уровень выхода годных чипов в этом семействе не превышает 20%. Это крайне мало даже на фоне предшественников серии Ascend 910B, у которых этот показатель достигает 50%. В любом случае, до оптимальных с экономической точки зрения 70% обоим семействам чипов далеко.

Всё это не только усиливает затраты Huawei на оплату выполняемых SMIC заказов, но и затрудняет поставку ускорителей клиентам в нужных количествах. Утверждается, что заказавшая около 100 000 ускорителей Ascend 910B в начале этого года компания ByteDance получила к середине года не более 30 000 таких ускорителей. С другими клиентами ситуация не лучше, и вряд ли на этом фоне новейшие ускорители Ascend 910C смогут получить широкое распространение в сжатые сроки. Возможности SMIC по массовому выпуску 7-нм продукции сильно ограничены в условиях санкций.

#huawei #ascend 910b #ascend 910c
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