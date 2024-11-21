В США с имплантами Neuralink уже живут два пациента.

Агентство Bloomberg сообщило, что стартапу Neuralink Илона Маска (Elon Musk) удалось получить разрешение канадских властей на проведение первого в стране эксперимента по вживлению своего мозгового импланта добровольцу из числа людей, утративших подвижность четырёх конечностей. Испытания будут проводиться на территории одного из медицинских центров в Торонто.

Источник изображения: Neuralink

Поиск добровольцев уже начался, в эксперименте могут принять участие как потерявшие подвижность четырёх конечностей в результате травмы, так и страдающие от бокового амиотрофического склероза. Когда будут проведены первые эксперименты, пока не сообщается. Напомним, что на территории США осваивают мозговые импланты Neuralink уже два пациента, которым они были вживлены в этом году. Первый при этом достиг неплохих успехов в стратегических играх, где он управляет курсором мыши буквально силой мысли. Поиск добровольцев Neuralink ведёт и в Великобритании, но там у компании пока нет разрешения на проведение экспериментов в данной сфере.