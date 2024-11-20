Всё в облаке.

Microsoft представила 365 Link — мини-ПК, предназначенный для работы с облачным сервисом Windows 365. Новинка, ориентированная на корпоративных клиентов, появится в продаже в апреле 2025 года по цене $349, сообщает The Verge.

365 Link, оснащенный процессором Intel (предположительно, Alder Lake-N), 8 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ хранилища, не имеет локально установленной версии Windows 11. Вместо этого он подключается к облаку Windows 365, обрабатывая передачу данных, вывод изображения и вход в систему, в то время как приложения работают в веб-формате.

Несмотря на возможную низкую производительность процессора, отсутствие выделенного нейропроцессорного блока (NPU) не является проблемой, так как все функции ИИ будут предоставляться из облака. Мини-ПК оборудован портами DisplayPort, HDMI, тремя USB-A, одним USB-C, Ethernet, а также поддерживает Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Размеры устройства составляют 120x120x30 мм.

Концепция 365 Link напоминает Microsoft Project Keystone — устройство для потоковой передачи игр из Xbox Cloud. Однако, в отличие от Keystone, 365 Link не является исключительно потоковым устройством, а скорее тонким клиентом для доступа к облачным ресурсам. Для его использования, помимо стоимости самого устройства, потребуется подписка на Windows 365.