Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
Microsoft 365 Link: облачный мини-ПК на базе Intel за $349 и без локальной ОС
Всё в облаке.

Microsoft представила 365 Link — мини-ПК, предназначенный для работы с облачным сервисом Windows 365. Новинка, ориентированная на корпоративных клиентов, появится в продаже в апреле 2025 года по цене $349, сообщает The Verge.

365 Link, оснащенный процессором Intel (предположительно, Alder Lake-N), 8 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ хранилища, не имеет локально установленной версии Windows 11. Вместо этого он подключается к облаку Windows 365, обрабатывая передачу данных, вывод изображения и вход в систему, в то время как приложения работают в веб-формате.

Несмотря на возможную низкую производительность процессора, отсутствие выделенного нейропроцессорного блока (NPU) не является проблемой, так как все функции ИИ будут предоставляться из облака. Мини-ПК оборудован портами DisplayPort, HDMI, тремя USB-A, одним USB-C, Ethernet, а также поддерживает Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.3. Размеры устройства составляют 120x120x30 мм.

Концепция 365 Link напоминает Microsoft Project Keystone — устройство для потоковой передачи игр из Xbox Cloud. Однако, в отличие от Keystone, 365 Link не является исключительно потоковым устройством, а скорее тонким клиентом для доступа к облачным ресурсам. Для его использования, помимо стоимости самого устройства, потребуется подписка на Windows 365.

#microsoft #компьютеры #365 link
+
Написать комментарий (0)
Microsoft впервые выпустила Windows 11 для ARM в виде ISO-файла
Илон Маск расширил перечень обвинений в адрес OpenAI и Microsoft
AMD запустила El Capitan — самый быстрый суперкомпьютер в мире
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему я не куплю AMD Ryzen 7 9800X3D, хотя это лучший игровой процессор
247
"Unknown 9: Awakening": краткий обзор игры
1
Черная пятница 2024 - разбираемся в скидках на консоли Xbox series и PlayStation 5
3
Тайные воины неба - обзор самых скрытных самолётов-разведчиков современности
3
США развязали Киеву руки - что противопоставить дальнобойным AGM-158B JASSM-ER
28
Крылатая мини ракета Spear 3 впервые была запущена по цели с истребителя F-35
4
Эксперты назвали 6 лучших SSD на рынке, подходящих для геймеров и установку в PlayStation 5
13
О несостоятельности репозиториев Linux: Тест Installer-SH v1.9 в Debian 9
26
Обзор ноутбука ASUS ProArt P16 (H7606WI)
+
S.T.A.L.K.E.R.: Shadow of Chernobyl - неоправданные ожидания
+

Сейчас обсуждают

swr5
16:39
Лучше про консоли пиши. Рассуждать про историю, империи, народы и политику можно когда есть определенный духовный фундамент, без него все рассуждения будут поверхностными и не объективными.
Товарищ Жуков Клим Саныч - историк, критик, реконструктор и апологет коммунистической доктрины
Антон Лисунов
16:39
Пролистал бегло до конфига... Вангую нытье интел-боя
Почему я не куплю AMD Ryzen 7 9800X3D, хотя это лучший игровой процессор
Dimkovski
16:35
Лет 5 как уже добралась
Товарищ Жуков Клим Саныч - историк, критик, реконструктор и апологет коммунистической доктрины
Kasyan
16:31
7600xt объективно говоря слабенькая карта.
Поставщик систем охлаждения утверждает, что видеокарты Nvidia RTX 50 захватят весь рынок GPU
Vito Vago
16:31
Поражение и Нюрнберг будет!
Зеленский признался в интервью Fox, что без помощи США Киев ждет поражение
Шава на Коммунистической
16:31
Зеробубля продолжает углублять и разрабатывать свой пейсательский талант. Точнее, думает, что разрабатывает талант, но разрабатывается только анус. И вот он уже настолько разработан, что не в силах уд...
Если ли смысл в 2024 делать апгрейд ПК или покупать игровой компьютер с нуля
Александр Фетисов
16:30
Это было ещё по первой части понятно, что кодеры у них говно, в открытый мир не смогли, игра все время вылетала, даже при финальных патчах, и при этом все требовало не плохого железа на то время))
NVIDIA представила первые тесты S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl
Vito Vago
16:30
Так и есть; проходили...
Песков: "Заморозка конфликта в Украине неприемлема для РФ, нам важно достичь целей спецоперации"
Vito Vago
16:29
Пока не ударят по базам США, к примеру в Германии, так и будет. Вспомните Вьетнам, как поднялись против в США.
Forbes: Январь может оказаться последним месяцем использования ракет ATACMS из-за их дефицита в ВСУ
Ярослав Филиппов
16:27
тем временем вышел мак мини на м4 с потреблением в 20 ватт и возможностью стекинга из нескольких машин в мега рендер монстра.... нуну можно взять штуки 4 и gpt 4 поднять дома
О превосходстве Apple M1 Pro над флагманами AMD и Intel
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем