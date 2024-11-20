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AMD вновь заявляет о себе на рынке высокопроизводительных вычислений. Спустя несколько лет после выпуска Frontier, самого быстрого на тот момент суперкомпьютера, компания представила El Capitan — новую HPC-систему, установленную в Ливерморской национальной лаборатории им. Лоуренса (Lawrence Livermore National Laboratory, сокращённо LLNL).

El Capitan, созданный в сотрудничестве с HPE, основан на APU AMD MI300A и уже приносит компании существенную прибыль. Согласно результатам теста High-Performance Linpack (HPL), система LLNL достигла производительности 1,742 экзафлопс, что делает её самым быстрым суперкомпьютером в мире.

AMD также рассказала о своих достижениях в области энергоэффективности. El Capitan и Frontier занимают 18-ю и 22-ю позиции в рейтинге Green500 соответственно. Компания связывает это с энергоэффективной архитектурой процессоров Epyc и ускорителей MI300A, объединяющих CPU и GPU в одном корпусе.

Исследователи LLNL будут использовать El Capitan для проведения масштабных 3D-моделирований высокой точности, решая сложнейшие научные задачи. Ожидается, что новая система также значительно ускорит исследования в области искусственного интеллекта. Однако, по словам технического директора LLNL Брониса Р. де Супински, для максимальной эффективности необходимо более широкое распространение алгоритмов и моделей ИИ в этой сфере.

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AMD отмечает растущее использование своих процессоров Epyc и ускорителей Instinct на HPC-рынке. Чипы компании используются во многих суперкомпьютерах, включая систему HPC 6, разработанную итальянским энергетическим гигантом Eni, новый суперкомпьютер, строящийся в Университете Падерборна, и норвежский Sigma2 AS.

Кроме того, AMD объявила о партнерстве с IBM, в рамках которого ускорители Instinct MI300X будут предоставляться «как услуга» на платформе IBM Cloud. Запуск сервиса, запланированный на первую половину 2025 года, направлен на повышение производительности моделей генеративного ИИ для корпоративных клиентов.