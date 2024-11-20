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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
iPhone SE 4 появится весной 2025 года с собственным 5G-модемом Apple
Аппарат, по слухам, будет работать на базе чипа A18 и получит 8 Гбайт ОЗУ.

Аналитики Barclays, посетившие азиатских производителей электроники и поставщиков, подтвердили скорый выход iPhone SE 4. Новый бюджетный смартфон Apple с флагманскими характеристиками, как ожидается, появится уже в первом квартале 2025 года — вероятнее всего, в марте. Это согласуется с предыдущими релизами SE: например, iPhone SE третьего поколения вышел 22 марта 2022 года. Главной особенностью новинки станет собственный 5G-модем Apple.

Четвёртое поколение iPhone SE, по прогнозам, получит увеличенный до 6,1 дюйма дисплей с тонкими рамками и откажется от Touch ID в пользу Face ID. Внутри ожидается процессор A18, аналогичный iPhone 16, и 8 Гбайт оперативной памяти. Последнее указывает на поддержку технологий искусственного интеллекта, что сделает SE 4 самым доступным iPhone с подобными функциями.

Разработка собственного модема ведется Apple уже несколько лет. Компания стремится снизить зависимость от Qualcomm и начнёт постепенный переход на собственные чипы, начиная с линейки SE. Ожидается, что собственный модем Apple также появится в iPhone 17 «Air», который, по слухам, станет самым тонким iPhone в истории.

Выпуск iPhone SE 4 с собственным 5G-модемом станет важным шагом как для Apple, так и для пользователей. Это позволит компании не только представить новую технологию, но и протестировать её в бюджетном сегменте перед внедрением во флагманские модели. Более подробная информация о новинке ожидается в ближайшее время.

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