На неё пришлось менее 10% совокупной выручки компании.

В отличие от периода двух майнинговых бумов, когда выделить выручку NVIDIA от реализации игровых видеокарт майнерам просто не представлялось возможным, бум систем искусственного интеллекта создаёт все необходимые условия для обособления статистики. Ресурс CNBC за день до публикации квартального отчёта NVIDIA решил пояснить, на что следует рассчитывать инвесторам.

Источник изображения: NVIDIA

Аналитики в среднем рассчитывают на рост совокупной выручки компании по итогам прошлого квартала на 83% до $33,12 млрд. Кварталом ранее серверная выручка формировала 88% совокупной, какой будет её доля на этот раз, с уверенностью сказать сложно. В любом случае, в игровом сегменте выручка NVIDIA могла увеличиться от силы на 6% до $3,03 млрд. Другими словам, на него пришлось менее 10 % всей выручки компании. Ситуацию в игровом сегменте портит и пребывание консоли Nintendo Switch в зрелой фазе своего жизненного цикла, которая не характеризуется высоким спросом. Ещё около $360 млн NVIDIA могла выручить по итогам квартала в автомобильном сегменте, причём на этом направлении её выручка могла вырасти на 38%.