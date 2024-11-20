Поскольку экономика производства тяговых батарей сохраняет их довольно высокую стоимость, переводить модельный ряд на электротягу проще всего удаётся производителям наиболее дорогих машин. Как поясняет Electrek, продукция Jaguar как раз попадает в эту категорию, а потому со следующего года британская марка начнёт активно переходить на электротягу.
Сейчас же она готова продемонстрировать элементы нового фирменного стиля, который должен сопутствовать столь важным изменениям в выборе типа силовой установки. Характерный силуэт застывшего в прыжке хищника будет использоваться в элементах дизайна машин этой марки, но логотип станет более лаконичным, сочетающим литеры «j» и «r».
Написание торговой марки также будет выверено с точки зрения дизайна.
Четырёхдверное электрическое купе класса GT, как ожидается, будет представлено Jaguar следующим летом, оно станет самым мощным транспортным средством марки (575 л.с.), а запас хода без подзарядки на уровне 700 км действительно будет располагать к стремительным путешествиям на этом электромобиле. На платформе JAE будут представлены и другие электромобили марки, но упоминаемое купе поступит в продажу не ранее 2026 года, причём цена будет немаленькой — от $130 000.