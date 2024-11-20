Видимо, он будет одним из факторов, оправдывающих запредельную стоимость электромобилей марки.

Поскольку экономика производства тяговых батарей сохраняет их довольно высокую стоимость, переводить модельный ряд на электротягу проще всего удаётся производителям наиболее дорогих машин. Как поясняет Electrek, продукция Jaguar как раз попадает в эту категорию, а потому со следующего года британская марка начнёт активно переходить на электротягу.

Источник изображения: Jaguar

Сейчас же она готова продемонстрировать элементы нового фирменного стиля, который должен сопутствовать столь важным изменениям в выборе типа силовой установки. Характерный силуэт застывшего в прыжке хищника будет использоваться в элементах дизайна машин этой марки, но логотип станет более лаконичным, сочетающим литеры «j» и «r».

Источник изображения: Jaguar

Написание торговой марки также будет выверено с точки зрения дизайна.

Источник изображения: Jaguar

Четырёхдверное электрическое купе класса GT, как ожидается, будет представлено Jaguar следующим летом, оно станет самым мощным транспортным средством марки (575 л.с.), а запас хода без подзарядки на уровне 700 км действительно будет располагать к стремительным путешествиям на этом электромобиле. На платформе JAE будут представлены и другие электромобили марки, но упоминаемое купе поступит в продажу не ранее 2026 года, причём цена будет немаленькой — от $130 000.