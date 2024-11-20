Для этого нужно будет постараться всем, от производителей и учёных до правительства.

Как сообщает South China Morning Post, китайские производители чипов в условиях ужесточения санкций со стороны США и TSMC не теряют надежды наладить выпуск довольно современной продукции на территории КНР. Основанная в 2020 году выходцами из китайского подразделения NVIDIA компания Moore Threads поначалу демонстрировала неплохие амбиции в сфере выпуска видеокарт и ускорителей вычислений, но к осени 2023 года лишилась доступа к конвейеру TSMC и её передовым техпроцессам.

Источник изображения: Moore Threads

Сооснователь компании Дун Лунфэй (Dong Longfei) заявил, что при слаженной работе правительства, промышленности и академического сообщества в Китае можно добиться существенного прогресса в сфере производства полупроводниковых компонентов. Тем более, что в случае с графическими процессорами технологические нормы не так важны, как в сфере смартфонов. По словам основателя Moore Threads, неплохой современный графический процессор можно сделать и на чиплетах или с помощью каких-то иных технических решений, не имеющих прямого отношения к прогрессу в литографии.