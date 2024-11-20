Тем более, что кандидатура нового министра торговли США руководству компании нравится.

Выступления руководства Qualcomm на недавнем отраслевом мероприятии касались преимущественно перспектив роста выручки компании в ближайшие пять лет, но ресурс South China Morning Post обнаружил в заявлениях представителя этого чипмейкера и рассуждения на политическую тему. Во время первого президентского срока Дональда Трампа (Donald Trump) эта американская компания смогла избежать поглощения со стороны Broadcom, поэтому с данной политической фигурой у руководства Qualcomm связаны преимущественно положительные эмоции.

Источник изображения: AFP

Даже угроза повышения таможенных тарифов в ходе нового витка «торговой войны» между США и Китаем не пугает руководство Qualcomm. Сейчас выручка компании примерно на 46% зависит от китайского рынка, но если ранее местные производители смартфонов были главными клиентами Qualcomm, то теперь стремительно наращивают своё влияние китайские автопроизводители, которые чипы данной марки устанавливают в бортовые мультимедийные системы своих транспортных средств.

Говоря непосредственно о перспективах своего бизнеса на мировом рынке, руководство Qualcomm выразило надежду, что за пять ближайших лет сможет увеличить выручку на $22 млрд в год за счёт новых для себя сегментов рынка. Автомобильное направление к тому времени должно будет приносить по $8 млрд в год, персональные компьютеры обеспечат $4 млрд выручки в год, устройства смешанной и виртуальной реальности сформируют ещё $2 млрд выручки, $4 млрд возникнут в сегменте промышленной автоматизации, а на Интернет вещей и носимую электронику придутся ещё $4 млрд выручки в год. В прошлом фискальном году поставки чипов для смартфонов обеспечили Qualcomm выручкой в размере $25 млрд. Другими словами, прирост ещё на $22 млрд будет символизировать существенную диверсификацию бизнеса компании к 2029 году.