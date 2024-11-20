Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Qualcomm считает, что при Трампе не испытает проблем с бизнесом в Китае
Тем более, что кандидатура нового министра торговли США руководству компании нравится.

Выступления руководства Qualcomm на недавнем отраслевом мероприятии касались преимущественно перспектив роста выручки компании в ближайшие пять лет, но ресурс South China Morning Post обнаружил в заявлениях представителя этого чипмейкера и рассуждения на политическую тему. Во время первого президентского срока Дональда Трампа (Donald Trump) эта американская компания смогла избежать поглощения со стороны Broadcom, поэтому с данной политической фигурой у руководства Qualcomm связаны преимущественно положительные эмоции.

Источник изображения: AFP

Даже угроза повышения таможенных тарифов в ходе нового витка «торговой войны» между США и Китаем не пугает руководство Qualcomm. Сейчас выручка компании примерно на 46% зависит от китайского рынка, но если ранее местные производители смартфонов были главными клиентами Qualcomm, то теперь стремительно наращивают своё влияние китайские автопроизводители, которые чипы данной марки устанавливают в бортовые мультимедийные системы своих транспортных средств.

Говоря непосредственно о перспективах своего бизнеса на мировом рынке, руководство Qualcomm выразило надежду, что за пять ближайших лет сможет увеличить выручку на $22 млрд в год за счёт новых для себя сегментов рынка. Автомобильное направление к тому времени должно будет приносить по $8 млрд в год, персональные компьютеры обеспечат $4 млрд выручки в год, устройства смешанной и виртуальной реальности сформируют ещё $2 млрд выручки, $4 млрд возникнут в сегменте промышленной автоматизации, а на Интернет вещей и носимую электронику придутся ещё $4 млрд выручки в год. В прошлом фискальном году поставки чипов для смартфонов обеспечили Qualcomm выручкой в размере $25 млрд. Другими словами, прирост ещё на $22 млрд будет символизировать существенную диверсификацию бизнеса компании к 2029 году.

#аналитика #китай #полупроводники #финансы #санкции #qualcomm #дональд трамп
+
Написать комментарий (0)
Попавшая под санкции Moore Threads считает, что в Китае удастся выпускать современные GPU
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему я не куплю AMD Ryzen 7 9800X3D, хотя это лучший игровой процессор
217
9950X, 192 ГБ ОЗУ, 4 TB NVME и 4090 в компактном корпусе или сборка ПК длиною в два года
76
"Unknown 9: Awakening": краткий обзор игры
1
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Ноябрь)
23
США развязали Киеву руки - что противопоставить дальнобойным AGM-158B JASSM-ER
28
Черная пятница 2024 - разбираемся в скидках на консоли Xbox series и PlayStation 5
3
Тайные воины неба - обзор самых скрытных самолётов-разведчиков современности
3
Эксперты назвали 6 лучших SSD на рынке, подходящих для геймеров и установку в PlayStation 5
7
Крылатая мини ракета Spear 3 впервые была запущена по цели с истребителя F-35
2
О несостоятельности репозиториев Linux: Тест Installer-SH v1.9 в Debian 9
23

Сейчас обсуждают

Артур Семиряк
08:39
Как у моей Silverstone Grandia GD-10
SilverStone выпускает бежевый ретро-корпус для ПК, вдохновлённый классической серией NEC PC-9800
Вячеслав Вахрамеев
08:36
"То ли ещё будет! То ли ещё будет! То ли ещё будет,о-ё-ёй!" )))
В Европе повреждено два подводных интернет-кабеля
NIK1457
08:36
"Г"! Нет интернета - нет компьютера.
Elden Ring Shadow of the Erdtree номинирована в разделе «Игра года» на TGA 2024
Psychedelic
08:27
Как страшно. Аж надо целую статью накатать которую я скипну и забрать мне ленту этим калом.
Производство передней камеры для iPhone SE 4 стартует в декабре
Дмитрий
08:12
помню как на 2011в3 вставил 4 планки и врубился четырехканал. там прям на глаз заметно система стала шустрее работать чем в двухканале.
9950X, 192 ГБ ОЗУ, 4 TB NVME и 4090 в компактном корпусе или сборка ПК длиною в два года
Вячеслав Вахрамеев
08:12
Торговые войны.Ничего личного))) А телефон и конфиденциальность вещи не совместимые..
Пользователи iPhone начали сообщать о том, что они слышат голоса, исходящие из своих устройств
VenJkE
08:12
При чем тут спеки если есть практика? 6000 для 4х планок достижимый результат. Конечно то что это двуранги накладывает дополнительные трудности, но не означает что это не возможно. Навскидку видео 9 м...
9950X, 192 ГБ ОЗУ, 4 TB NVME и 4090 в компактном корпусе или сборка ПК длиною в два года
bzun
08:11
Утверждают астрономы не иззучали геологи
Астрономы утверждают, что 466 миллионов лет назад у Земли были такие же кольца, как и у Сатурна
Дмитрий
08:10
на ддр4 я тоже не имел проблем. на прошлой системе было две по 8 воткнул еще две по 8. но то было четырехканал на 2011в3. ну прям на сайте производителя гига указывает о падении частоты. Если вним...
9950X, 192 ГБ ОЗУ, 4 TB NVME и 4090 в компактном корпусе или сборка ПК длиною в два года
bzun
08:05
Чаво? Иследовали что-то того времени? Они нас за идиотов считают? 466 миллионов лет? С тех времен даже углерод уже не углерод
Астрономы утверждают, что 466 миллионов лет назад у Земли были такие же кольца, как и у Сатурна
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем