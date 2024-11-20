С тройниками и удлинителями пока сохраняется напряжёнка.

Утверждённый уходящим президентом Джозефом Байденом (Joseph Biden) в конце позапрошлого года «Закон о чипах» предусматривал государственную поддержку не только проектов по строительству предприятий для выпуска чипов, но и сопутствующее финансирование научных и исследовательских работ. Как сообщает Bloomberg, создаваемый в Северной Каролине исследовательский центр, специализирующийся на технологии «цифровых двойников», может получить $285 млн субсидий из бюджета США по данному закону.

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Всего на финансирование данного центра уйдёт около $1 млрд, но эти деньги в дальнейшем планируется отбить за счёт сокращения времени и затрат на разработку чипов примерно на треть. Подразумевается, что технология «цифровых двойников» позволит оптимизировать деятельность разработчиков чипов. Инженеры получат возможность протестировать все новые идеи на цифровых двойниках реальных объектов, прежде чем реализовывать их в кремнии и других подходящих материалах.

Консорциум, поддерживающий развитие цифровых двойников, со временем будет насчитывать около 150 членов, как рассчитывают авторы инициативы. Для работы с этой технологией предлагается обучить более 100 000 сотрудников компаний и студентов. В цифровой среде будет проще готовить крупные международные проекты. Окончательное решение о выделении $285 млн субсидий ещё не принято.