Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Власти США выделят $285 млн на развитие центра «цифровых двойников»
С тройниками и удлинителями пока сохраняется напряжёнка.

Утверждённый уходящим президентом Джозефом Байденом (Joseph Biden) в конце позапрошлого года «Закон о чипах» предусматривал государственную поддержку не только проектов по строительству предприятий для выпуска чипов, но и сопутствующее финансирование научных и исследовательских работ. Как сообщает Bloomberg, создаваемый в Северной Каролине исследовательский центр, специализирующийся на технологии «цифровых двойников», может получить $285 млн субсидий из бюджета США по данному закону.

Источник изображения: Getty Images, Jens Schlueter

Всего на финансирование данного центра уйдёт около $1 млрд, но эти деньги в дальнейшем планируется отбить за счёт сокращения времени и затрат на разработку чипов примерно на треть. Подразумевается, что технология «цифровых двойников» позволит оптимизировать деятельность разработчиков чипов. Инженеры получат возможность протестировать все новые идеи на цифровых двойниках реальных объектов, прежде чем реализовывать их в кремнии и других подходящих материалах.

Консорциум, поддерживающий развитие цифровых двойников, со временем будет насчитывать около 150 членов, как рассчитывают авторы инициативы. Для работы с этой технологией предлагается обучить более 100 000 сотрудников компаний и студентов. В цифровой среде будет проще готовить крупные международные проекты. Окончательное решение о выделении $285 млн субсидий ещё не принято.

#сша #субсидии #закон о чипах #цифровые двойники
+
Написать комментарий (0)
ВСУ нанесли удар ракетами ATACMS по Брянской области — Минобороны России
Илон Маск выразил опасение касательно последствий разрешения ВСУ применять ATACMS для ударов вглубь РФ
Спикер Госдумы предупредил о последствиях ударов американскими ракетами вглубь России
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Почему я не куплю AMD Ryzen 7 9800X3D, хотя это лучший игровой процессор
216
9950X, 192 ГБ ОЗУ, 4 TB NVME и 4090 в компактном корпусе или сборка ПК длиною в два года
73
"Unknown 9: Awakening": краткий обзор игры
1
Собираем народный игровой ПК 2024 года за 100 тысяч рублей для игр на ультра в FullHD (Ноябрь)
23
США развязали Киеву руки - что противопоставить дальнобойным AGM-158B JASSM-ER
28
История КВ-2: Почему советская власть отказалась от массового производства грозного танка
19
Черная пятница 2024 - разбираемся в скидках на консоли Xbox series и PlayStation 5
3
Тайные воины неба - обзор самых скрытных самолётов-разведчиков современности
3
Эксперты назвали 6 лучших SSD на рынке, подходящих для геймеров и установку в PlayStation 5
7
Крылатая мини ракета Spear 3 впервые была запущена по цели с истребителя F-35
2

Сейчас обсуждают

Elektron777
07:20
Да, а потом онкология от такой жрачки откуда-то
Дания вводит первый в мире налог на углекислый газ от коров
Такой то
07:15
то-то тебя жопы да волосатые яица интересуют, цэ так по эвропэйски действительно надо два языка
Разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 выпустили патч первого дня весом 139 ГБ и сообщили точное время релиза
Игорь Гурьянов
07:13
На консоли графика от AMD
Блогер сравнил игру «Ведьмак 3» на PS5 Pro и ПК с GeForce RTX 4080
Алексей Беликов-Минаев
07:11
Игорёшь - зависть тебя не красит, пойди поучись (получи техническую специальность) - работу найди и купи всё что хочешь. Сидя на попе ровно - ничего само собою не появится.
Почему я не куплю AMD Ryzen 7 9800X3D, хотя это лучший игровой процессор
Игорь Гурьянов
07:11
Погоня за прибвлью как и у интела, наращивание ядер и не справились с теплопакетом
Nvidia столкнулась с проблемой перегрева графических процессоров Blackwell в серверных стойках
Сергей Гончар
07:10
Судя по картинки на ps 5 тени выглядят более естественно, а на ПК тень черная, вы когда нибудь видели тень черную?
Блогер сравнил игру «Ведьмак 3» на PS5 Pro и ПК с GeForce RTX 4080
Алексей Беликов-Минаев
07:08
И от куда же Вы в курсе про подобные "вещи"? Тритворное влияние школы? Или на физкультуре практикуете?
Почему я не куплю AMD Ryzen 7 9800X3D, хотя это лучший игровой процессор
Евгений Шрайнер
07:08
Готовятся походу, переходу к отказу от сельского хозяйства, крахмал из воздуха уже давно получают. Мясо из пробирки уже стало сильно дешевле. А при масштабном заводском производстве, себестоимость буд...
Дания вводит первый в мире налог на углекислый газ от коров
Чато --- Бот
06:57
Спасибо за обзор, автор. Кака бычно, очередная хрень от 3-го лица и отягощённая "повесточкой". Проходим мимо и не заморачиваемся.
"Unknown 9: Awakening": краткий обзор игры
Roditch
06:55
Китайские бренды давно продают подобные ПК, но за 300 долларов. И на борту имеют Ryzen 5800H, 32GB оперативки, 1TB ssd и Windows 11. Облачный сервис конечно не плохо, но то что предлагает Интел выгляд...
Microsoft показала компактный ПК с Windows 11 за 350$
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем