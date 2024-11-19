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Редакция
Новости Hardware Игнатий Колыско
Чип M4 Max от Apple уступает RTX 4090 от NVIDIA в тесте Blender, но превосходит RTX 4070 и RTX 3080 Ti
Для любителей синтетических тестов, так сказать.

Новые компьютеры Apple на базе процессоров M4 демонстрируют впечатляющие результаты в Geekbench как по одноядерной, так и по многоядерной производительности. От базовой модели до M4 Max чипы предлагают улучшенные вычислительные и графические возможности по сравнению с прошлогодними M3. И это лишь вопрос времени, когда компания представит долгожданные M4 Ultra в следующем году. Сейчас мы рассмотрим результаты тестирования графического процессора M4 Max в Blender, и, честно говоря, они поразительны в сравнении с RTX 4070 и RTX 3070 Ti от NVIDIA.

M4 Max показывает весьма достойный результат для графического процессора, занимающего средне-высокую позицию в линейке Apple Silicon. Ожидается, что M4 Ultra с 80-ядерным GPU превзойдет конкурентов. Однако, судя по цифрам из Blender, и M4 Max способен доставить им немало хлопот. Blender Open Data – это тест, позволяющий оценить производительность центрального и графического процессоров.

Тесты в Blender дают гораздо более реалистичное представление о производительности, чем Geekbench, предоставляя полезную информацию для тех, кто планирует обновить свой MacBook Pro до последней версии с M4 Max. Согласно Blender Open Data, M4 Max набрал 5208 баллов в среднем по 28 тестам, расположившись чуть ниже RTX 4080 от NVIDIA. При этом он обошел RTX 3080 Ti и RTX 4070 текущего поколения.

Результаты впечатляют для чипа ноутбука, но стоит учитывать размеры графических процессоров, с которыми сравнивается M4 Max. GPU M4 Max встроен в чип, в то время как RTX 3080 Ti и RTX 4070 занимают значительную часть пространства внутри ПК. Что касается производительности, M4 Max значительно отстает от ноутбуков с RTX 4090, которые получили средний балл 6863. В этом сравнении M4 Max почти на 30% медленнее, чем RTX 4090.

Еще один важный аспект – энергопотребление. Чип Apple M4 Max потребляет гораздо меньше энергии, чем предложение NVIDIA. Можно предположить, что M4 Max обладает высокой эффективностью, но это не самый быстрый чип для ноутбуков на сегодняшний день.

Результаты Blender показывают, что настольная версия RTX 4090 лидирует с результатом 10 880 баллов. И хотя M4 Max далек от этого уровня производительности, долгожданный M4 Ultra от Apple может составить ей серьезную конкуренцию. Вероятно, будущий флагман Apple удивит показателями близкими к лидерам рынка.

#apple #blender #m4 max
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