Чтобы не уступать конкурентам и иметь возможность сэкономить.

По информации CnEVPost, которая ссылается на ресурс 36kr, китайский автопроизводитель BYD намерен самостоятельно разрабатывать чипы для бортовых систем автопилота. Тем самым лидер китайского автопрома постарается не отставать от более мелких конкурентов типа NIO и XPeng, которые пошли этим путём.

Источник изображения: BYD

При тех масштабах производства электромобилей (по 500 000 в месяц), которыми отличается BYD, вертикальная интеграция производства обретает экономический смысл. Тем более, что продвинутым автопилотом BYD готова наделять даже свои самые дешёвые электромобили за $20 000 и меньше. В ближайшее время BYD будет строить свои системы автопилота на компонентах NVIDIA семейства Orin N или китайской Horizon Robotics J6E, но позже она постарается перевести все свои модели на чипы собственной разработки. Они будут обеспечивать обработку до 80 трлн операций в секунду, что по меркам отрасли является достойным показателем.