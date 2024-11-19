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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Чипы Huawei из-за санкций перейдут на 5-нм техпроцесс не ранее 2027 года
А до этого будет довольствоваться 7-нм технологией.

Агентство Bloomberg, которое уже не первый год выступает главным источником плохих новостей для китайской компании Huawei Technologies, решило доложить об эффективности американских санкций, которые затрудняют доступ китайских производителей чипов к передовым технологиям изготовления компонентов. Как ожидается, Huawei в сложившейся ситуации будет вынуждена пользоваться 7-нм технологией как минимум до конца 2026 года.

Источник изображения: Huawei Technologies

Определённым «моментом истины» станет 26 ноября, когда Huawei представит семейство флагманских смартфонов Mate 70. Предполагается, что в их основе будет лежать изготовленный по 6-нм технологии процессор HiSilicon Kirin. Сама Huawei давно старается не афишировать технологию изготовления своих чипов, чтобы не навлекать на себя дополнительных санкций. Однако, сторонние аналитики рано или поздно разбирают новинки Huawei, чтобы под микроскопом при помощи анализа структуры чипа предположить, по какому техпроцессу он был выпущен. С имеющимся оборудованием той же SMIC будет сложно или слишком дорого наладить выпуск 5-нм чипов, поэтому для перехода на следующую ступень в литографии компании придётся копить силы и ресурсы до 2027 года, как ожидают аналитики Yole Group.

#литографическое производство #huawei #санкции #китайские производители #smic #kirin #hisilicon
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