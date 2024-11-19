Так считают некоторые аналитики.

Агентство Reuters не стало дожидаться публикации квартального отчёта NVIDIA, который выйдет со дня на день, предвосхитив это событие своим материалом с комментариями аналитиков. По мнению последних, в прошлом квартале выручка NVIDIA выросла только на 82,8% до $33,13 млрд, и это самый низкий прирост на фоне пяти предыдущих кварталов, когда выручка как минимум увеличивалась вдвое. Уже восемь кварталов подряд выручка и прибыль NVIDIA оказываются выше ожиданий рынка, и весь вопрос заключается в том, сохранится ли тенденция по итогам третьего квартала.

Источник изображения: NVIDIA

В текущем квартале, который является четвёртым в фискальном календаре NVIDIA, выручка компании должна вырасти только на 67,6%, как ожидают аналитики. На этом фоне особое внимание будет уделяться выручке от реализации ускорителей вычислений новейшего поколения Blackwell. В этой сфере разброс прогнозов начинается с отметки $5 млрд и заканчивается на уровне $13 млрд, если говорить о результатах наступившего четвёртого квартала.