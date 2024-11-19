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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
В прошлом квартале рост выручки NVIDIA замедлился впервые за долгое время
Так считают некоторые аналитики.

Агентство Reuters не стало дожидаться публикации квартального отчёта NVIDIA, который выйдет со дня на день, предвосхитив это событие своим материалом с комментариями аналитиков. По мнению последних, в прошлом квартале выручка NVIDIA выросла только на 82,8% до $33,13 млрд, и это самый низкий прирост на фоне пяти предыдущих кварталов, когда выручка как минимум увеличивалась вдвое. Уже восемь кварталов подряд выручка и прибыль NVIDIA оказываются выше ожиданий рынка, и весь вопрос заключается в том, сохранится ли тенденция по итогам третьего квартала.

Источник изображения: NVIDIA

В текущем квартале, который является четвёртым в фискальном календаре NVIDIA, выручка компании должна вырасти только на 67,6%, как ожидают аналитики. На этом фоне особое внимание будет уделяться выручке от реализации ускорителей вычислений новейшего поколения Blackwell. В этой сфере разброс прогнозов начинается с отметки $5 млрд и заканчивается на уровне $13 млрд, если говорить о результатах наступившего четвёртого квартала.

#nvidia #аналитика #финансы #blackwell
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