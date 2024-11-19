Но не её руками.

Компания Lucid Motors только готовится вывести на рынок свою вторую модель электромобиля, но это в любом случае будет относительно дорогой кроссовер Gravity, так что выпускать «народные электромобили» по примеру Tesla или BYD компания не стремится. Даже нынешние свои седаны Lucid Air глава компании Питер Роулинсон (Peter Rawlinson), как сообщает Electrek, считает конкурентами продукции Porsche или Mercedes-Benz, а вовсе не Tesla.

Источник изображения: Lucid Motors

Через пару лет Lucid начнёт выпускать среднеразмерный кроссовер на новой платформе, который будет стоить около $50 000 и конкурировать с Tesla Model Y по характеристикам, но по норме прибыли он окажется более выгодным для производителя. Lucid считает своим конкурентным преимуществом способность создавать электромобили с большим запасом хода и не самыми ёмкими батареями.

Lucid даже готова предложить по лицензии свои технологии тем автопроизводителям, которые захотят наладить выпуск моделей стоимостью около $20 000, но сама их производить не намерена, поскольку не видит для себя перспектив заработка в таком ценовом сегменте. Чем дешевле электромобиль, тем сильнее на его стоимость влияет ёмкость тяговой батареи. В этом смысле в бюджетном сегменте нужно стремиться сделать батарею максимально дешёвой, и опыт Lucid позволяет добиться этого за счёт снижения её ёмкости с минимальным ущербом для запаса хода транспортного средства.