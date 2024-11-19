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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Apple придётся раскошелиться на $100 млн, чтобы вернуть iPhone 16 на рынок Индонезии
Средства нужно будет инвестировать в местную экономику за два года.

В конце октября смартфоны iPhone 16 попали в Индонезии под запрет для коммерческого ввоза, поскольку Apple не смогла обеспечить необходимый уровень локализации и инвестиций в местную экономику. Как сообщает Bloomberg, теперь компании придётся добавить к уже вложенным в Индонезию $95 млн ещё около $100 млн, причём сделать это нужно за два года.

Источник изображения: Apple

На какие цели будут потрачены данные средства, не уточняется, но знакомые с переговорной позицией индонезийского правительства источники сообщают, что упор будет сделан на исследования и разработки на территории Индонезии в интересах Apple. Предыдущий план подразумевал и строительство в стране предприятия по выпуску компонентов и аксессуаров для продукции Apple. Индонезия интересна компании наличием 278 млн населения, более половины из которого не достигло возраста 44 лет и открыто к техническим новшествам.

#apple #инвестиции #iphone 16 #индонезия
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