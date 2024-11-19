Чтобы наблюдать за захватом первой ступени ракеты воочию.

После избрания Дональда Трампа (Donald Trump) президентом США во второй раз миллиардер и основатель аэрокосмической компании SpaceX Илон Маск (Elon Musk) проводит с ним много времени, при этом политик готов принимать участие в важных для Маска мероприятиях. По крайней мере, как ожидает Reuters, Дональд Трамп посетит на этой неделе пусковую площадку SpaceX в Техасе, где должен состояться шестой тестовый запуск сверхтяжёлой ракеты Starship, которая в дальнейшем будет использоваться для доставки грузов и людей на Луну и Марс.

Источник изображения: SpaceX

По крайней мере, на вероятность присутствия высокопоставленного американского политика на этой площадке указывает выпущенное властями уведомление о временном запрете полётов над данной территорией. В то же время аналогичные ограничения будут сняты над резиденцией Трампа во Флориде, что может указывать на его временное отсутствие. В ходе очередного тестового запуска Starship компания SpaceX попытается отработать захват первой ступени специальными гигантскими манипуляторами в более сложных условиях, чем это было сделано в ходе октябрьского эксперимента. Новый метод приземления первой ступени для её повторного использования тогда заинтриговал Трампа, поэтому он наверняка пожелает наблюдать за следующим экспериментом лично.