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Новости Hardware Алексей Сычёв
Илон Маск признался, что Tesla готовит более вместительные электромобили
В конце концов, эскизы «маршрутки» Robovan были показаны не просто так.

Издание Electrek обратило внимание на недавнюю активность Илона Маска (Elon Musk) на страницах принадлежащей ему социальной сети X, которая традиционно возрастает в воскресенье, когда у миллиардера находится свободная минутка. Сразу два подписчика в начале этой недели поинтересовались у главы компании Tesla, не собирается ли она выпускать более вместительные транспортные средства, которые позволяли бы за раз перевозить большее количество пассажиров.

Источник изображения: Tesla

Напомним, что кроссоверы Tesla Model X и Model Y предлагаются и в семиместном варианте, но в последнем случае они до определённого времени были развёрнуты против хода и не позволяли разместить рослых седоков. У Tesla Model 3 и Model S третий ряд сидений таким остался до сих пор.

Пожелания своих подписчиков по поводу выпуска более вместительных транспортных средств Илон Маск пообещал принять к сведению, но попутно напомнил, что недавно компания представила концепт Robovan, предвещающий возможное появление «маршрутного такси», способного в автоматическом режиме перевозить до 14 человек. Маск также многозначительно намекнул, что у Tesla в разработке «находятся и некоторые другие вещи».

#tesla #илон маск #электромобили tesla #robovan
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