Издание Electrek обратило внимание на недавнюю активность Илона Маска (Elon Musk) на страницах принадлежащей ему социальной сети X, которая традиционно возрастает в воскресенье, когда у миллиардера находится свободная минутка. Сразу два подписчика в начале этой недели поинтересовались у главы компании Tesla, не собирается ли она выпускать более вместительные транспортные средства, которые позволяли бы за раз перевозить большее количество пассажиров.
Напомним, что кроссоверы Tesla Model X и Model Y предлагаются и в семиместном варианте, но в последнем случае они до определённого времени были развёрнуты против хода и не позволяли разместить рослых седоков. У Tesla Model 3 и Model S третий ряд сидений таким остался до сих пор.
Пожелания своих подписчиков по поводу выпуска более вместительных транспортных средств Илон Маск пообещал принять к сведению, но попутно напомнил, что недавно компания представила концепт Robovan, предвещающий возможное появление «маршрутного такси», способного в автоматическом режиме перевозить до 14 человек. Маск также многозначительно намекнул, что у Tesla в разработке «находятся и некоторые другие вещи».