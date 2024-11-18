Не зря же они сдружились с Илоном Маском во время предвыборной компании.

Публикация агентством Bloomberg новости о готовности избранного президента США Дональда Трампа (Donald Trump) уделить особое внимание правилам эксплуатации беспилотных транспортных средств, как отмечает CNBC, вызвала рост курса акций Tesla на 8% на предварительных торгах в понедельник, поскольку инвесторы предположили, что эти правила новой администрацией будут пересмотрены в сторону смягчения.

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Вполне вероятно, что интересы своего бизнеса глава Tesla Илон Маск (Elon Musk) начал лоббировать уже сейчас, поскольку он имеет неплохое влияние на избранного президента Дональда Трампа, а тот им буквально восхищается. К слову, отвечающее за безопасность дорожного движения в США ведомство NHTSA до сих пор занимается расследованием серии инцидентов, произошедших с участием электромобилей Tesla, у которых был активирован автопилот. В нескольких таких ДТП пострадали люди и погиб пешеход. Остаётся понять, насколько Трамп будет готов способствовать скорейшему разрешению эксплуатации беспилотных авто на территории США.