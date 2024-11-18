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Новости Hardware Алексей Сычёв
BYD выпустила свой 10-миллионный автомобиль с тяговым электродвигателем
А четыре года назад она продавала от силы 30 000 машин в месяц.

Основанная в 1995 году компания BYD изначально специализировалась на выпуске аккумуляторов для электронных устройств, но постепенно начала выпускать тяговые батареи, и к 2004 году решила выйти на рынок автомобильной техники. Как поясняет CnEVPost, дебютная модель марки 316 даже не поступила в продажу, поскольку после знакомства с её характеристиками дилеры выразили сильное сомнение по поводу своей способности продавать подобные машины.

Источник изображения: CnEVPost

Разработку гибридной силовой установки BYD начала в том же году, но представила её лишь в 2008 году. Сейчас компания уже располагает пятым поколением гибридной силовой установки, которая в различных модификациях может оптимизироваться либо под минимальный расход топлива, либо под максимальную динамику транспортного средства.

Весной 2022 года BYD прекратила выпуск моделей только с ДВС, с тех пор её продукцией являются либо гибриды, либо «чистокровные электромобили». Рубеж в 1 млн выпущенных машин компания преодолела в мае 2021 года, но лишь за десять месяцев текущего выпустила на рынок 3,25 млн транспортных средств, поэтому выход 10-миллионного экземпляра в этом году был закономерен. Им стал седан Denza Z9, представленный в середине этого месяца. По прогнозам аналитиков JPMorgan, в 2026 году BYD поставит на мировой рынок 1,5 млн машин, а на внутреннем в Китае реализует в три раза больше.

#аналитика #электромобили #китайские производители #byd #гибриды
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