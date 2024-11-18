По названию – почти как истребитель, а какие разные судьбы…

Поскольку выпуск 100-тысячного электромобиля SU7 глава и основатель компании Xiaomi недавно отметил своей фотографией в спящем состоянии на полу автосборочного цеха, новая публикация Лэй Цзюня (Lei Jun) уже была связана с повышением целевого плана на текущий год, как отмечает CnEVPost. Если ранее компания надеялась поставить по итогам 2024 года 120 тысяч электромобилей SU7, то теперь она претендует на все 130 000 машин.

Источник изображения: Xiaomi, Weibo

По некоторым данным, в ноябре и декабре Xiaomi сможет выпустить по 24 000 электромобилей на единственном своём предприятии по сборке электромобилей в Пекине. Очевидно, у производителя есть ещё какие-то резервы, позволяющие руководству демонстрировать более заметные амбиции в сфере экспансии объёмов выпуска продукции. Напомним, имеющееся предприятие Xiaomi по сборке электромобилей в Пекине рассчитано на ежегодный тираж 150 000 машин, но к их производству оно приступило лишь в конце первого квартала.