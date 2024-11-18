Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Президент Тайваня призвал к заключению экономического соглашения с ЕС
Вместе весело шагать по просторам.

Президент Тайваня Лай Циндэ (Lai Ching-te), как сообщает Reuters, на этой неделе выступил с призывом заключить соглашение об экономическом сотрудничестве с Евросоюзом, подчеркнув, что оно будет способствовать расширению взаимодействия двух геополитических субъектов в сфере разработки и производства полупроводниковых компонентов.

Источник изображения: Reuters, Ann Wang

Тайваньские власти также стремятся заключить инвестиционные и торговые соглашения с ЕС, которые подчеркнули бы значимость мятежного с точки зрения Китая острова на международной арене. Евросоюз заинтересован в обмене технологиями с Тайванем, поскольку рассчитывает развивать собственное полупроводниковое производство. Сотрудничество Тайваня и ЕС, по мнению президента острова, позволит создать «прочный демократический зонтик» и обеспечить стабильные цепочки поставок для мировых демократий.

Как считает Лай Циндэ, соглашение об экономическом сотрудничестве позволит наладить более глубокое взаимодействие между Тайванем и ЕС в сфере полупроводниковых компонентов и искусственного интеллекта. В августе тайваньская компания TSMC начала строительство в Дрездене совместного предприятия с тремя европейскими партнёрами, которое будет выпускать полупроводниковые компоненты для автомобильной отрасли региона. Европейские чиновники назвали Тайвань доверенным партнёром, обеспечивающим экономическую безопасность ЕС.

#евросоюз #тайвань #международное сотрудничество
+
Написать комментарий (0)
В США предложили принять в НАТО Россию вместо Украины
Канцлер Германии объяснил, зачем позвонил Путину впервые за два года
Bloomberg: власти США считают удары ВСУ западными ракетами по территории России неоправданным риском
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Уходит эпоха - для игр Microsoft консоли Xbox больше не нужны
26
Итоги гоночного уик-энда 16-17 ноября
+
GeForce RTX 3050 на 6 GB - самый бюджетный Ray tracing в 2024 году
47
ТОП-5 причин, почему я предпочитаю суперкулеры, а не СЖО
44
Почему нет смысла в дорогих комплектующих, и сколько стоит игровой ПК для 2К «здорового» геймера
27
Как выбрать комплектующие для сборки ретро-ПК на Авито и не пожалеть об этом — пять советов
13
Тестирование установочного пакета Mozilla Firefox в формате Installer-SH v1.9: Подготовка
22
История КВ-2: Почему советская власть отказалась от массового производства грозного танка
+
Подборка кино в жанре True Crime — захватывающие истории на основе реальных событий
2
Тест установочного пакета Mozilla Firefox в формате Installer-SH v1.9: Debian 11 и Windows XP
22

Сейчас обсуждают

Эдуард Кузнецов
12:24
Ага, провальная, особенно 98003д)
AMD готовит четыре видеокарты RDNA 4 для ноутбуков с топовыми моделями мощностью до 175 ватт
Алексей Потапцев
12:21
Это что за позорная статья!? Как вообще можно написать такое? За цену ps5 pro можно собрать в разы лучше комп! Каким идеальным выбором является ps5 pro? Там хоть браузер завезли в этот раз?🤣🤣🤣
PlayStation 5 (PS5) PRO стирает в порошок игровые ПК - разбираем сравнение платформ от Linus Tech
Elias Biscuit
12:20
Насколько пара должна быть состоятельной, чтоб позволить себе эту чушь (для большинства людей)? Не говорю уже про этический вопрос такой селекции людей. Просто это те деньги, за которые ребенку можно ...
Стартап в США предлагает состоятельным парам услугу генетического отбора эмбрионов по признаку IQ
George Nordic
12:11
«Aftershock II оснащена самым мощным полупроводниковым двигателем, когда-либо запускавшимся студентами»… угу, и реактивным бортовым вычислителем!😀
Созданная студентами гиперзвуковая ракета установила мировой рекорд скорости
Чато --- Бот
12:07
Суровы эти свiдомые допускатели, просто жуть. И это воны ещё гiдно не скакали даже.
В Киеве допускают, что Трамп поручит Илон Маску провести аудит военной помощи Украине от США
Elias Biscuit
12:07
1) > Кроме снижения числа гонщиков на суперкарах по ночным улицам А при чем здесь генетика и с чего ты взял, что это поведение не скопирует тот самый "избранный эмбрион", если вырастет в соответствующ...
Стартап в США предлагает состоятельным парам услугу генетического отбора эмбрионов по признаку IQ
Евгений Королев
12:06
С СЖО открываешь корпус компа, а там - комплектующие, с суперкулером открываешь, а там - суперкулер, конечно у суперкулера преимущество. Далее, с СЖО работать просто некомфортно, потому что слышно все...
ТОП-5 причин, почему я предпочитаю суперкулеры, а не СЖО
Eppius
12:04
Все правильно делает
Defence24: Казахстан продает России западные технологии третьих стран
FelsheR-молодец
11:57
На оверклокере таких бесполезных авторов уже давно используют.
Британский оператор создал ИИ-бабушку, которая бесполезно тратит время телефонных мошенников
exdelolz
11:56
Сам против водянок, будет обидно залить дорогие комплектующие. Взял Dark Rock Elite + 7x be quiet! Silent Wings 4 140mm + 3x Shadow wings 2 120mm для корпуса Lian Li Lancool III.
ТОП-5 причин, почему я предпочитаю суперкулеры, а не СЖО
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем