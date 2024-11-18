Вместе весело шагать по просторам.

Президент Тайваня Лай Циндэ (Lai Ching-te), как сообщает Reuters, на этой неделе выступил с призывом заключить соглашение об экономическом сотрудничестве с Евросоюзом, подчеркнув, что оно будет способствовать расширению взаимодействия двух геополитических субъектов в сфере разработки и производства полупроводниковых компонентов.

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Тайваньские власти также стремятся заключить инвестиционные и торговые соглашения с ЕС, которые подчеркнули бы значимость мятежного с точки зрения Китая острова на международной арене. Евросоюз заинтересован в обмене технологиями с Тайванем, поскольку рассчитывает развивать собственное полупроводниковое производство. Сотрудничество Тайваня и ЕС, по мнению президента острова, позволит создать «прочный демократический зонтик» и обеспечить стабильные цепочки поставок для мировых демократий.

Как считает Лай Циндэ, соглашение об экономическом сотрудничестве позволит наладить более глубокое взаимодействие между Тайванем и ЕС в сфере полупроводниковых компонентов и искусственного интеллекта. В августе тайваньская компания TSMC начала строительство в Дрездене совместного предприятия с тремя европейскими партнёрами, которое будет выпускать полупроводниковые компоненты для автомобильной отрасли региона. Европейские чиновники назвали Тайвань доверенным партнёром, обеспечивающим экономическую безопасность ЕС.