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Новости Hardware Алексей Сычёв
Партнёры NVIDIA вынуждены бороться с высоким тепловыделением ускорителей Blackwell
И это может задержать их выход на рынок.

Крупные информационные агентства типа Bloomberg не смогли пройти мимо публикации ресурса The Information, в которой говорилось о доработке дизайна серверных стоек с ускорителями Blackwell из-за необходимости улучшить условия их охлаждения. Предполагается, что потребность в совершенствовании системы охлаждения может повлиять на сроки доступности наиболее плотно «населённых» стоек с ускорителями Blackwell.

Источник изображения: NVIDIA

Представители NVIDIA данную новость прокомментировали предсказуемо сухо, отметив, что инженерные изменения вносятся в устройство решений этой марки на регулярной основе, и в этом нет ничего экстраординарного. На этой неделе компания выступит с квартальным отчётом, поэтому вряд ли данные слухи удастся обойти стороной на отчётном мероприятии. По крайней мере, аналитики теперь постараются задать руководству NVIDIA соответствующий вопрос.

#nvidia #blackwell
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